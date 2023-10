Liberado ambas as pistas na SC-114 em São Joaquim trecho da Serrinha

São Joaquim, 15 de outubro de 2023 – Após uma análise técnica realizada pelas equipes da Coordenadoria Regional de Infraestrutura no Planalto Catarinense, a SC-114, no trecho da Serrinha, em São Joaquim, foi liberada para o tráfego em ambas as pistas na manhã deste domingo (15).

O trecho estava interditado, passando apenas por uma só pista no modelo Pare e Siga, após um adensamento causar rachaduras na pista.

De acordo com o Coordenador Regional de infraestrutura, Ricardo Costa, o adensamento na pista está estabilizado, permitindo que o tráfego seja liberado em ambas as partes.

“Após uma avaliação técnica criteriosa, foi constatado que o adensamento na pista está estabilizado. Por isso, o tráfego foi liberado em ambas as partes”, afirmou Ricardo.