Lages emite alerta sobre aumento dos casos de Covid-19

A Prefeitura de Lages, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta para o preocupante aumento no número de casos confirmados de COVID-19. O registro aponta uma escalada, com 10 casos em agosto, 65 em setembro e 299 até o momento em outubro. Um aumento de mais de 300% nos casos. Embora a emergência global tenha diminuído, o vírus continua a circular, exigindo uma abordagem cautelosa e preventiva por parte da população.

Além de manter o esquema vacinal em dia, a Secretaria ressalta a importância de adotar medidas preventivas para conter a disseminação do vírus. Entre elas estão:

Higienização frequente das mãos: Lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel regularmente.

Evitar tocar o rosto: Abster-se de tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas.

Praticar etiqueta respiratória: Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, preferencialmente com o antebraço, e descartar lenços e máscaras usadas adequadamente.

Desinfetar superfícies e objetos: Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, como brinquedos, maçanetas e dispositivos móveis.

Evitar contato próximo: Abster-se de compartilhar objetos pessoais, como copos, talheres e outros utensílios, e evitar contato próximo com pessoas doentes.

Manter ambientes ventilados: Assegurar a ventilação adequada em ambientes fechados, mantendo portas e janelas abertas para permitir a circulação de ar.

Em caso de sintomas respiratórios, procurar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realizar o teste de COVID-19; Seguir rigorosamente o isolamento recomendado em caso de resultado positivo para a doença.

O secretário da Saúde, Claiton Camargo de Souza, expressa preocupação com a diminuição da procura pela vacina contra a doença. Ele adverte que a falsa sensação de segurança entre aqueles que receberam apenas uma ou duas doses pode facilitar a ressurgência do vírus na comunidade. “Precisamos garantir que a vacinação esteja completa e continuar a adotar as precauções necessárias para evitar um possível ressurgimento negativo do vírus.”, enfatiza o secretário.

Texto: Thiago Junkes

Fonte : Bigua tá On