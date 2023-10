Pé Kente Kids Celebra o “Dia das Bruxas” em grande estilo no Centro de São Joaquim

No coração do centro de São Joaquim, a Loja Pé Kente Kids aqueceu o clima do Dia das Bruxas de uma maneira encantadora. Hoje, a loja se transformou em um ponto de alegria, com suas funcionárias totalmente fantasiadas, proporcionando diversão para a criançada e encantando os clientes.

O evento especial do Dia das Bruxas na Loja Pé Kente Kids se tornou um ponto de atração para famílias e crianças, que puderam desfrutar de um ambiente amigável e acolhedor enquanto buscavam produtos e compartilhavam momentos festivos. A iniciativa não apenas celebrou a data, mas também reforçou o vínculo com a comunidade, demonstrando o compromisso da loja em oferecer experiências memoráveis para seus clientes.

A Loja Pé Kente Kids continua a ser um exemplo de como o comércio local pode criar experiências únicas e memoráveis, cativando corações e celebrando momentos especiais com criatividade e alegria.

Veja as imagens: