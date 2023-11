Mês Inicia com Tudo: Supermercados Zabot Lançam a Promoção “Esquenta Novembro Zabot”

Os Supermercados Zabot estão agitando a temporada com sua mais nova e imperdível promoção em São Joaquim: o “Esquenta Novembro Zabot“. Prepare-se para se surpreender com uma gama de novidades e preços extremamente convidativos que vão deixar novembro muito mais especial.

Para os amantes de carne, a oferta é irresistível: Carne de 1ª Bovino Tatu por apenas R$ 31,89 o quilo, e a deliciosa Costela Bovina por somente R$ 18,79 o quilo, garantindo assim a qualidade e o sabor que você merece. Além disso, a Salsicha Perdigão Granel está disponível por apenas R$ 10,99 o quilo, proporcionando opções saborosas para suas refeições.

Veja as Ofertas:

E para os apreciadores de queijo, uma oportunidade única: Queijo Riolat 400g Mussarela por meros R$ 14,98 a peça. Aproveite esta oferta para adicionar um toque de sabor aos seus pratos.

E as boas notícias não param por aí! Na seção de bebidas, encontre a cerveja Spaten 355ml por apenas R$ 5,39, oferecendo a qualidade incomparável do puro malte. Além disso, o energético Red Bull 250ml está disponível por somente R$ 7,99, entre outras ofertas irresistíveis.

Não perca a oportunidade de aproveitar as promoções do “Esquenta Novembro Zabot” e garanta produtos de qualidade com preços incríveis. Corra para os Supermercados Zabot de São Joaquim e desfrute de ofertas especiais para tornar seu mês de novembro ainda mais incrível!

Veja as Ofertas completas em PDF: