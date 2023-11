Adolescente de 15 anos desaparece em São Joaquim

A adolescente possuiu uma condição especial de crises de epilepsia

Uma adolescente de 15 anos, Yohanna Gabrielly, desapareceu em São Joaquim, na Serra Catarinese. Ela foi vista pela última vez no sábado (11), às 14h30, em casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

A adolescente possuiu uma condição especial de crises de epilepsia. O Portal SCC10 entrou em contato com a mãe de Yohanna, na qual compartilhou detalhes e atualizações sobre o caso.

A mãe, Beatriz Caroline Borges, explicou que a filha nunca foi de sair de casa sem autorização dos pais e que não era de sair sozinha ou estar em festas. Se fosse em algum evento estava sempre acompanhada dos pais.

A adolescente estava em casa quando desapareceu. “Eu fui fazer minha filha menor dormir e acabei cochilando. Minha filha do meio me acordou e disse que Yohanna havia desaparecido”, disse Beatriz.

Uma das últimas publicações da adolescente em seu perfil no Instagram, foi um post nos stories com uma mensagem: “A vontade é só de me desligar do mundo por um tempo”.

Beatriz Caroline afirma que ficou preocupada com os últimos stories da filha, mas afirmou que sempre conversou com a mesma sobre assuntos como ansiedade e depressão. E, estava sempre acompanhada pelos pais para tudo

A família registrou o boletim de ocorrência na polícia e as buscas seguem. A mãe ressalta que a filha saiu apenas com o celular, na qual encontra-se desligado. E sua última mensagem foi em uma grupo de futebol, onde a filha informou que não queria sair do time.

Com informações: SCC10