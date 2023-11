É com grande satisfação que a AMAP– Associação dos Produtores de maçã e Pera de Santa Catarina, vem convidá-lo para o evento de lançamento do projeto : Planejamento de Branding da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim, que será realizado dia 20 de novembro às 14 horas, no Empório Coooperserra.

Contamos com a sua presença neste evento que será um importante marco no desenvolvimento de toda nossa região!