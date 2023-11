Mãe e bebê são resgatadas de trator após ficarem ilhadas em São José do Cerrito

A mulher de 21 anos e a bebê de menos de 1 ano de idade foram resgatadas de trator após ficarem ilhadas no início da tarde desta quinta-feira (16) em São José do Cerrito, na Serra Catarinense. O aumento do nível do rio resultou na inundação de casas, levando as duas a ficarem no telhado da residência para escapar das águas na localidade de Mineiros.

Informações extraoficiais indicam que o Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldades para acessar a área, e um vizinho foi fundamental ao utilizar seu trator para realizar o resgate das duas vítimas. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o resgate.

Áudios angustiantes enviados pela mulher à família descreveram a situação crítica enfrentada pela mulher. “Eu não estou conseguindo. O rio está enorme, está chegando na janela de casa e eu vou morrer afogada. Socorro. Eu tenho a minha filha. Não consigo achar um lugar”, disse a mulher que não foi identificada.

Outros vídeos compartilhados nas redes sociais ilustram a cidade submersa após as intensas chuvas. A água invadiu as residências, e as pessoas que caminham pelas ruas da área central têm a água alcançando até os joelhos.