Centro Espírita Beneficiente União do Vegetal realiza Bazar Beneficente em São Joaquim

O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal está promovendo um evento solidário na cidade de São Joaquim. Trata-se de um Bazar Beneficente que ocorrerá nesta sexta-feira, sábado e segunda-feira, proporcionando à comunidade a oportunidade de adquirir roupas, calçados, artesanatos e outros itens a preços bastante acessíveis.

O Bazar, realizado na loja do calçadão no centro de São Joaquim, oferecerá uma variedade de produtos, desde roupas infantis e adultas até louças esmaltadas, bijuterias, brinquedos, livros infantis, pijamas e muito mais. Com centenas de opções disponíveis, o evento visa atender a todas as idades e preferências.

O diferencial deste Bazar Beneficente vai além das ótimas ofertas. Uma parte significativa dos lucros obtidos durante o evento será destinada à Casa da União, uma instituição que presta auxílio a diversas pessoas necessitadas na região. Participar desse evento não apenas proporciona a oportunidade de adquirir produtos a preços acessíveis, mas também contribui para ações sociais importantes na comunidade.

O evento acontece na loja do calçadão centro de São Joaquim. São centenas de roupas para todas as idades, calçados e utilidades domésticas a preços muito acessíveis a toda a população.