Dia Nacional do Doador: Hemosc estimula doação de sangue para manutenção de estoques

Com foco em estimular a doação consciente de sangue, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) promove durante esta semana uma série de ações alusivas ao Dia Nacional do Doador, celebrado em 25 de novembro. De janeiro a outubro deste ano, o Hemosc coletou 111.710 bolsas de sangue.

De acordo com a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, a mobilização é importante para garantir os estoques no estado, que costumam reduzir durante as festas de fim de ano. “O sangue não tem substituto e é essencial para a viabilização de muitos procedimentos. Cada doação de sangue contribuiu para a redução das filas de cirurgias eletivas. As chuvas intensas impactaram muitos catarinenses de diversas formas, inclusive nos estoques de sangue. E essa semana vem em excelente momento que precisamos recompor nossos estoques para atender a demanda de Santa Catarina”.

O Hemosc integra a rede da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com gestão da Fahece. Possui unidades de coleta de sangue em nove cidades catarinenses, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Lages, Joaçaba, Tubarão e Jaraguá do Sul. É responsável por 99% do sangue coletado e distribuído no Estado.

Conscientização com o meio ambiente

A campanha deste ano tem o tema Preserve a vida. Doe sangue. De 20 a 25 de novembro, os hemocentros distribuirão mudas de árvores e sementes com intuito de promover a conscientização ambiental entre os doadores.

“O tema deste ano da Campanha do Dia Nacional do Doador tem como intuito estimular a conscientização para preservação ambiental. A doação de sangue é um ato de cidadania e cuidar do meio ambiente também é. Trouxemos este tema para fazer uma reflexão com a sociedade catarinense sobre a responsabilidade de cada um”, explica Patrícia Carsten.

O Dia Nacional do Doador de Sangue foi instituído em junho de 1964, pelo decreto Lei nº 53.988, que homenageia e agradece aos doadores de sangue que com seu ato voluntário e altruísta que salvam vidas.

No site www.hemosc.org.br consta as principais informações sobre os requisitos para a doação, locais e horários de atendimento para que sejam realizados os agendamentos.

HEMOSC Blumenau – (47) 3222.9801

HEMOSC Criciúma – (48) 3444.7410

HEMOSC Chapecó – (49) 3700.6401/ 6410

HEMOSC Florianópolis – (48) 3251.9712 ou 3251.9758

HEMOSC Jaraguá do Sul – (47) 3055.0454

HEMOSC Joaçaba – (49) 3527.2219

HEMOSC Joinville – (47) 3305.7524/7514

HEMOSC Lages – (49) 3289.7011

HEMOSC Tubarão – (48) 3444.7410/7414

ASCOM | SES

Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde