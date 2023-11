“Fortalecendo a Identidade da Maçã Fuji de São Joaquim: Apresentação Projeto de Branding para a Indicação Geográfica”

A Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina (AMAP) realizou na tarde desta quinta-feira 23, a apresentação do projeto de Planejamento de Branding da Indicação Geográfica da Maçã Fuji, na região de São Joaquim. O evento que contou com a participação de várias pessoas ligadas a cultura da maçã, além do presidente de Diego Nesi, presidente da AMAP, que detalhou os esforços empreendidos para fortalecer a presença da maçã Fuji no mercado, não apenas localmente, mas também nacional e internacionalmente.

O projeto de Planejamento de Branding tem como objetivo destacar a qualidade e as características únicas da maçã Fuji produzida na região de São Joaquim, garantindo sua diferenciação no mercado e agregando valor ao produto.

Durante a apresentação, foram destacadas as ações que serão realizadas, como a criação de uma identidade visual e de uma campanha de marketing para promover a maçã Fuji de São Joaquim, além do fortalecimento das parcerias com distribuidores e supermercados.

A Indicação Geográfica é uma forma de proteger e valorizar produtos que possuem características únicas de determinada região, contribuindo para a promoção do desenvolvimento local e para a garantia da procedência e qualidade dos produtos. Com a implementação do projeto, a AMAP busca consolidar a maçã Fuji de São Joaquim como uma referência de excelência no mercado.

A iniciativa foi bem recebida pelos participantes do evento, que destacaram a importância de valorizar e promover os produtos locais, incentivando o consumo consciente e o fortalecimento da economia regional. Com o Planejamento de Branding da Indicação Geográfica da Maçã Fuji, a expectativa é de que a região de São Joaquim se destaque ainda mais como um polo produtor de maçãs de alta qualidade.

Nesi ressaltou a parceria de longa data com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), desde o início do processo de certificação da Indicação Geográfica. “Este ano, realizamos um projeto adicional, um estudo de mercado para o branding da Indicação Geográfica da maçã Fuji. Investigamos outros setores e casos de sucesso, visando impulsionar a visibilidade da maçã Fuji não apenas em Santa Catarina, mas em todo o Brasil e no cenário global”, explicou o presidente da AMAP.

O projeto incluiu uma análise de mercado aprofundada, identificando oportunidades de crescimento e estratégias para consolidar a reputação da maçã Fuji como uma das melhores do mundo. O presidente destacou a qualidade excepcional da produção local e expressou a importância de disseminar essa informação. “Queremos não apenas aumentar o reconhecimento da maçã Fuji, mas também divulgar a qualidade que temos aqui.Estamos lidando com uma das melhores maçãs do mundo, e esse estudo de mercado, realizado em conjunto com o Sebrae, é um passo significativo nesse sentido”, afirmou Nesi.

Durante a apresentação, um consultor do Sebrae compartilhou detalhes sobre o processo e os resultados do estudo de mercado, fornecendo informações valiosas que guiarão os próximos passos da iniciativa.

A expectativa é que o projeto de branding fortaleça a posição da maçã Fuji da região de São Joaquim como uma referência de qualidade, atraindo ainda mais a atenção dos consumidores e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da indústria local.