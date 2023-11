Celebração Deslumbrante: O Baile de Debutantes de Urubici Encanta com Elegância, Música e Talentos Revelados

Lindas jovens debutantes encantaram a todos com sua graça e talento. Elas dançaram com leveza e elegância, mostrando todo o seu brilho e charme. Foi uma noite inesquecível, onde a beleza e o esplendor das jovens foram admirados por todos os presentes. A Sociedade Serrana certamente se sentiu honrada em ter essas talentosas meninas como parte de seu evento.

No último sábado, 25/11, aconteceu o já tradicional Baile de Debutantes da Serra Catarinense, no Clube Recreativo União e Progresso de Urubici, tendo como Casal Presidente, Carlito de Oliveira e Cláudia Padilha e, como Casal Patrono, Rami Vargas e Paulo Vieira.

No baile foram apresentadas à Sociedade Serrana 12 lindas meninas sendo que 3 delas da cidade vizinha São Joaquim: ANITA SOUZA LUIZ, filha de Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz, EDUARDA ODERDENGE VITÓRIA, filha de Elisandro Fontanela Vitória e Daniele Oderdenge Vitória e MARIA EDUARDA DE SOUZA VACCARI, filha de Delso Vaccari Júnior e Niucéa Fátima de Souza Vaccari.

O tão esperado baile levou a uma invasão de Joaquinenses para a cidade de Urubici, os quais adquiriram aproximadamente 25% das mesas do evento.

O baile foi um espetáculo ao som da Banda Kauana, com destaque especial para a mega produção de Juliano Quevedo Eventos que impactou na decoração surpreendendo a todos positivamente, com detalhes contemporâneos, modernidade, e ousadia sem perder a jovialidade.



As debutantes promoveram um show a parte, além do tradicional desfile, apresentaram danças coreografadas, uma apresentação de violino da debutante Beatriz Carolina de Souza e Anita cantando junto com a banda Kauana.

Ainda, durante o evento foi anunciado o nome Casal Patrono para o próximo ano, Douglas Souza Oliveira e Renata Oliveira.