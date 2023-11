Conheça as Indicações Geográficas de São Joaquim

A cidade de São Joaquim é uma das poucas, senão a única no mundo, a possuir quatro IGs: Mel de Melato de Bracatinga, Maçã Fuji de São Joaquim, Queijo Serrano e Vinhos de Altitude. Além disso, está em processo de certificação uma quinta IG, o Frescal de São Joaquim.

As Riquezas produzidas em São Joaquim: Da Indicação Geográfica ao Selo Arte; Maçã Fuji, Vinhos de Altitude, Queijo Serrano, Mel, Frescal. Todos estes produtos que você precisa provar e que são exclusivos da Serra Catarinense de São Joaquim e você pode encontrar na festa da maçã.

A Indicação Geográfica (IG) é uma certificação concedida a produtos com características únicas, que os diferenciam dos similares no mercado. Ter uma IG significa que o produto só tem aquelas propriedades porque sua elaboração é influenciada por características ambientais ou culturais de determinada região.

A obtenção da IG requer a confecção de uma série de estudos que vão compor um dossiê. Esse documento é encaminhado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é a entidade responsável por conceder a certificação. A Epagri atua como animadora dos processos de obtenção das IGs em Santa Catarina e é responsável por fazer as delimitações geográficas, a caracterização do clima e solo da região, entre outras ações. Todo o trabalho para obtenção de IG é realizado em parceria entre instituições, como o Sebrae, universidades e os produtores.

Santa Catarina conta atualmente com sete Indicações Geográficas, todas obtidas com apoio da Epagri.

Queijo artesanal serrano

A história do queijo artesanal serrano remonta a 1730, com o início do tropeirismo em Santa Catarina e o surgimento das primeiras propriedades rurais na Serra Catarinense. O produto reúne características únicas e o “saber-fazer” que atravessou o Atlântico com os portugueses. A região produtora abrange 18 municípios de Santa Catarina e 16 do Rio Grande do Sul.

Mais de 2 mil famílias catarinenses produzem esse queijo. Ele é feito com leite de vacas de raças de corte ou mista alimentadas basicamente com pastagens nativas e tem maior percentual de gordura. A produção ocorre em propriedades que se dedicam à pecuária de corte, com métodos tradicionais, mão-de-obra familiar e reduzido padrão tecnológico.

A busca pela Indicação Geográfica iniciou em 2009 por iniciativa da Epagri e de uma rede de instituições. O processo foi concluído em março de 2020, quando o INPI concedeu para o produto a Indicação Geográfica Campos de Cima da Serra na modalidade Denominação de Origem.

Queijo Artesanal Serrano é mais um produto que une cidades da Serra Catarinense e também municípios do Rio Grande do Sul pela história e tradição. E adiciona ao catálogo de São Joaquim mais um alimento com Identificação Geográfica.

A história da cultura queijeira na região remonta à época dos tropeiros e também da chegada de imigrantes açorianos, no século 19. Com algumas mudanças tecnológicas e sanitárias ao longo dos séculos, a produção ainda preserva seu modo de saber-fazer original, um dos motivos pelos quais o produto é reconhecido.

Exemplo disso é a família Rissi, da Queijaria Tio Tácio, em São Joaquim. A herança queijeira veio do patriarca tropeiro e passou de geração em geração. O processo de produção é totalmente artesanal e feito a partir do leite cru, característica do queijo serrano, de vacas criadas soltas em pasto nativo.

Com um percentual maior de gordura, o queijo serrano tem uma textura amanteigada e um sabor suave, dependendo do tempo de maturação. Quanto mais tempo maturando, mais firme ele fica e ganha um sabor levemente picante. Foi justamente com esse queijo mais maturado que a queijaria de São Joaquim conquistou o coração dos consumidores.

Em 2020, a Queijaria Tio Tácio conquistou o Selo Arte, um certificado de identidade e qualidade concedido pelo Governo Federal a produtos fabricados de forma artesanal. Desde então, pode comercializar a iguaria de São Joaquim por todo território brasileiro.

Você pode encontrar o Queijo Artesanal Serrano em alguns estabelecimentos de São Joaquim. Alguns deles são: a feira Exponeve, dentro do Parque Nacional da Maçã, a loja Souvenir da Serra e nos empórios 4 Estações e Toscano. Esses três últimos ficam no Centro da cidade.

Vinhos de altitude

A qualidade dos vinhos de altitude catarinenses, reconhecida pelas características de solo, altitude, clima da região e também por variedades de uvas e técnicas de cultivo aplicadas, resultou na Indicação Geográfica Vinhos de Altitude de Santa Catarina, concedida em junho de 2021.

O selo do INPI reconhece os Vinhos de Altitude produzidos no municípios de Rancho Queimado, Anitápolis, Alfredo Wagner, Bom Retiro, Urubici, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urupema, Painel, Lages, Capão Alto, Campo Belo do Sul, São José do Cerrito, Vargem, Brunópolis, Curitibanos, Frei Rogério, Monte Carlo, Tangará, Fraiburgo, Pinheiro Preto, Videira, Rio das Antas, Iomerê, Arroio Trinta, Santo Veloso, Treze Tílias, Macieira, Caçador, Vargem Bonita e Água Doce.

Os produtos reconhecidos são os vinhos finos, vinhos nobres, vinhos licorosos, espumante natural e vinho moscatel, e o brandy de Santa Catarina. São mais de 300 hectares de área cultivada, e mais de 1 milhão de garrafas produzidas anualmente.

Acima de 850 metros, há a maturação completa das uvas, que também passam por um período de dormência por causa das baixas temperaturas no inverno, o que torna o amadurecimento mais lento. O verão ameno, seco e com temperaturas que variam muito ao longo do dia, favorece a concentração de aromas e sabores.

Com isso, as vinícolas locais produzem diversos tipos de vinhos, como o fino, o nobre, o licoroso, o espumante natural, o moscatel, o espumante e o brandy.

Mel de melato da bracatinga

A cada dois anos, nos anos pares, os bracatingais do Sul do Brasil são infestados por cochonilhas, que se fixam no tronco das árvores e se alimentam da seiva, excretando um líquido adocicado, o melato. Este líquido, que fica depositado nas partes externas da planta, é utilizado como matéria-prima pelas abelhas da espécie Apis mellifera e, a partir dessa associação, é elaborado o mel de melato de bracatinga.

Esse fenômeno ocorre apenas em áreas com altitudes acima de 700 metros no Planalto Sul Brasileiro, em condições específicas de clima e geografia. Graças a essas singularidades, Santa Catarina conquistou, em julho de 2021, a Indicação Geográfica do Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul Brasileiro, na categoria Denominação de Origem . Ela abrange uma área de 134 municípios, sendo 107 de Santa Catarina, 12 do Paraná e 15 do Rio Grande do Sul.

O mel de melato da bracatinga é mais escuro e amargo que o mel silvestre. Por isso, durante muito tempo não foi valorizado no Brasil. Foi a partir do envio de amostras para a Alemanha, que houve o reconhecimento da qualidade desse mel típico da região do Planalto Sul Brasileiro.

Mel de Melato de Bracatinga: o ouro negro de São Joaquim

A produção do mel de melato de Bracatinga é como uma poção, que precisa de um tanto de combinações e outro tanto de magia para existir. Trata-se de um tipo diferente de mel e um produto único no mundo. Ele não é produzido pelas abelhas a partir do pólen das flores, mas sim a partir do resíduo de um inseto.

Funciona assim: as cochonilhas (um tipo de inseto) se fixam no tronco da Bracatinga, uma árvore da Mata Atlântica, para se alimentar de seiva. Após se alimentar, elas excretam o melato, um líquido adocicado que fica depositado na árvore. As abelhas, por sua vez, o utilizam como matéria-prima para a fabricação de mel.

Esse fenômeno ocorre a cada dois anos e é característico de áreas com altitude superior a 700 metros, na região Sul do Brasil. Entre as 134 cidades que o produzem em Santa Catarina, está São Joaquim.

Diferentemente de outros, esse mel é mais escuro, amargo e não cristaliza como o mel floral. Além de ser saboroso também é benéfico para a saúde, devido aos minerais e concentração de aminoácidos. E veja só: em Santa Catarina, mais de 90% da produção é exportada. Significa que quando tiver a oportunidade, precisará experimentar essa iguaria.

No Apiários Real, que há décadas trabalha com mel e seus derivados. Além de encontrar o mel de melato da Bracatinga, também terá à disposição bolachas, bolos e pães feitos com a iguaria única no mundo.

Maçã Fuji

A Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim veio em agosto de 2021 e abrange uma área de 4.928 km² nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel.

A maçã Fuji produzida na região de São Joaquim destaca-se por suas características únicas de cor, formato e sabor, entre outras. A elevada altitude da região delimitada pela IG (acima de 1100 metros) é fator determinante para essas diferenciações.

O clima tipicamente mais frio da região de São Joaquim resulta em ciclo vegetativo mais longo com floração antecipada e colheita mais tardia, possibilitando a formação de frutos com maior tamanho e peso. Maçãs Fuji submetidas a temperaturas mais baixas nas semanas que antecedem a colheita são mais suscetíveis à ocorrência de pingo de mel, distúrbio fisiológico que deixa o fruto mais doce.

Estes diferenciais fazem a maçã Fuji da Região de São Joaquim ser considerada uma das melhores do mundo, possuindo um amplo mercado consumidor.

Frescal: um cartão-postal de São Joaquim

O Frescal de São Joaquim já é considerado uma marca. Expressa a tradição e qualidade do produto numa receita tradicional, já utilizada por outros produtores e marcas. A Indicação geográfica acontece quando um produto é reconhecido por determinada característica, reputação, qualidade essencialmente vinculada a sua área geográfica de origem.

Ainda em processo para o reconhecimento da Identificação Geográfica, o Frescal é como um cartão-postal de São Joaquim. Foi no município que a família Zandonadi se tornou pioneira neste tipo de preparo. O frescal consiste em um processo de salga e maturação da carne, que a deixa suculenta.

Quando pronta, pode ir ao forno, para o tradicional carreteiro ou para a brasa, no bom e velho churrasco. Como a carne foi salgada e já perdeu certa quantidade de água, ela cozinha mais rapidamente. A maturação, por sua vez, é um processo natural de amaciamento. Embaladas a vácuo e mantidas à baixa temperatura por certo período de tempo, a carne fica macia, suculenta e tem seu aroma e sabor realçados.

Anteriormente a todo esse processo, a forma como o gado é criado tem grande responsabilidade na qualidade do produto. Em São Joaquim, a família Zandonadi cria o gado solto e com alimentação a base de pasto nativo da Serra Catarinense. Até ir para a vitrine do açougue, cada passo é acompanhado de perto. Embora ainda aguarde pela Identificação Geográfica, o Frescal de São Joaquim já conta com o Selo Arte. Com ele, a empresa Frigozan – da família Zandonadi – pode comercializar a carne para todo o Brasil.