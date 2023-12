São Joaquim se rende a magia de Luzes de Joaquim com a entrega da chave da cidade ao Papai Noel

No último domingo, 03 de dezembro, a magia do Natal começou a tomar conta das noites na cidade de São Joaquim e para manter a tradição natalina, a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio realizaram o encantador “Natal Luzes de Joaquim com a abertura oficial do Natal Luzes de Joaquim. São Joaquim, que abraçou a causa para o município ter um Natal lindo e iluminado com sucesso o natal luzes de Joaquim com um ambiente iluminado e festivo com muitos shows e o querido Papai Noel com alegria, magia e muitas luzes.

Em uma programação marcante, a qual deu um brilho todo especial nas noites, trazendo um clima de alegria para as crianças e adultos, onde a magia Natal Luzes de Joaquim, deu vida e luz à Praça João Ribeiro, em São Joaquim, o brilho nos olhos era visível por quem passou pelas ruas da cidade durante as belíssimas apresentações, pôde contemplar toda a decoração preparada pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, reavivando o sentimento de gratidão e deixando o ambiente ainda mais leve e os corações aquecidos com paz e esperança nas noites de apresentações.

A Praça Cesário Amarante foi palco de um espetáculo especial, apesar da chuva que cancelou o desfile programado. Contudo, a Secretaria de Turismo de São Joaquim, Adriana Schlichting, assegurou que uma nova data será marcada para o aguardado desfile natalino pelas ruas da cidade.

O prefeito Giovani Nunes, ressaltou a importância em nós envolvemos na magia encantadora do Natal que resgata em nós o espírito natalino e nos remete ao amor fraternal, à solidariedade e à união dos povos.

Apesar do contratempo meteorológico, a Fanfarra do CAIC aqueceu os corações dos presentes com músicas natalinas emocionantes, seguida pelo Teatro Musical “O Reino dos Sonhos”. A peça, que se desenrola na véspera de Natal, leva o público a um mundo de imaginação, conduzido pelos sonhos da pequena Clara, uma criança ansiosa pela chegada do Natal.

A noite ganhou ainda mais brilho quando o Prefeito Giovani Nunes, acompanhado de sua família, secretários municipais, vereadores, presidente do CDL e crianças caracterizadas para o desfile natalino, entregou a chave da cidade ao bom velhinho. Esse gesto solene oficializou a abertura do Natal Luzes de Joaquim, marcando o início de uma temporada festiva repleta de magia e alegria.

Como ponto alto da celebração, a banda The Star Beatles tomou o palco, presenteando o público com um espetáculo envolvente e animado. A energia contagiante da banda fez com que as pessoas presentes dançassem e cantassem, criando memórias especiais neste Natal.

Outro destaque da noite foi a deslumbrante decoração natalina que ilumina as ruas centrais de São Joaquim, praças e a imponente igreja matriz. Com alegria e emoção, o Natal Luzes de Joaquim promete encantar joaquinenses e visitantes, celebrando a magia desta temporada festiva tão esperada em 2023.

*Confira a programação:*