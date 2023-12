Urgente: Ajude a pequena Cecília conseguir o Car t Cell (a sua única chance de cura contra a Leucemia)

Todos pela cura da Ceci, ajudem a compartilhar!

A pequena Cecilia é da serra catarinense de Urubici “Cecília” tem 4 anos, e aos 3 foi diagnosticada com Leucemia linfoide aguda tipo B, em novembro de 2022 iniciou o tratamento com quimioterapia e fevereiro de 2023 teve uma RECIDIVA( a doença voltou) em junho do mesmo ano foi encaminhada para o transplante de medula óssea, passou pelo transplante com intercorrências graves, 4 meses pós transplante a família recebeu a notícia que a doença estava ali novamente.

E hoje a única esperança é o Car T Cell, um tratamento dos Estados Unidos, que já temos no Brasil, porem o SUS ainda não cobre.

O custo é de 2 milhões e meio de reias. preciso muito da ajuda de vocês pra chegar nesse valor o mais rápido possível.

Vamos ajudar esse anjo, chamado Cecília, o intuito dessa publicação, é pedir para vocês ajuderem também de alguma forma, seja doando, ou marcando os amigos, família, e principalmente grandes empresários e empresas da sua região, para quem sabe assim, a família alcançar o valor necessário para salvar a vida desse anjo!

Juntos somos mais fortes, Deus abençoe a todos

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-cecilia-conseguir-o-car-t-cell-nossa-unica-chance-de-cura-contra-a-leucemia?fbclid=PAAaYw2MPeBTDp6HRW12x30UxGr7uPMCwyClVStY6y2yW_3RVRS7VQ_9fLSZA