Rumo à Vitória: Últimos Dias para Concorrer a um Gol 0KM no Auto Posto da Serra

O Auto Posto da Serra, situado no coração de São Joaquim, encontra-se na reta final de uma promoção extraordinária, que promete agitar as estradas da região. A oportunidade de ganhar um automóvel Gol 0KM está mais próxima do que nunca, e os clientes têm até o dia 22 de dezembro para garantir sua participação.

Localizado na Rua Major Jacinto Goulart, o Auto Posto da Serra lançou essa promoção audaciosa como uma forma de expressar sua gratidão aos clientes fiéis. Ao realizar compras na loja ou abastecer com combustível de qualidade, a cada 50 reais gastos, os clientes recebem um valioso cupom para concorrer ao cobiçado Gol 0KM. Uma oportunidade única de renovar a garagem enquanto desfruta dos produtos e serviços oferecidos pelo posto.

A promoção não apenas estimula a fidelidade dos clientes, mas também ressalta o compromisso do Auto Posto da Serra em proporcionar experiências excepcionais. Cada abastecimento e cada compra na loja representam uma chance de transformar o Natal de alguém em um evento inesquecível.

Data do Sorteio: 22/12 às 19hs – Auto Posto da Serra

O momento tão aguardado, o sorteio do Gol 0KM, está marcado para o dia 22 de dezembro, às 19 horas, diretamente no Auto Posto da Serra. O clima natalino se intensifica com a revelação do bilhete do grande vencedor, prometendo um Natal repleto de alegria e surpresas. É um prêmio significativo que coroa o comprometimento do posto em proporcionar momentos especiais para sua comunidade.

A equipe do Auto Posto da Serra está ansiosa para celebrar esse momento único com todos os clientes e a comunidade local. Não deixe de participar dessa jornada rumo à vitória. Abasteça, faça suas compras e concorra ao Gol 0KM que pode transformar seu Natal em uma celebração memorável. O Auto Posto da Serra, sempre pensando em você, cliente especial. Boa sorte!