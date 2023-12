Espírito de Natal: Orquestra municipal realiza especial de Natal e Ilumina a Igreja Matriz de São Joaquim

Nesta última noite de domingo,10 de dezembro, a igreja Matriz de São Joaquim foi o palco de uma celebração única e emocionante: a apresentação da Orquestra Municipal Especial de Natal. O evento, integrante do Natal Luzes de Joaquim, foi possível graças à parceria entre a Prefeitura Municipal de São Joaquim, a Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, a Escola de Arte Cultura Dança e Música, a Igreja Matriz e músicos convidados.

A orquestra, composta por talentosos estudantes de música e músicos convidados, encantou o público com um repertório natalino tradicional, enriquecido por composições que celebram temas como Deus, Amor, Sonhos e Esperança. O concerto foi um verdadeiro espetáculo de sensibilidade e capacidade musical.

O evento contou com performances notáveis, como a interpretação de “La Vie en Rose” por Sarah Matos, Suiani Elinis e Glaucio Maciel, e a execução de “Fly Me To The Moon” por Douglas Matos Porto. A Orquestra da Escola de Arte de São Joaquim, sob a condução da Professora e violinista Suiani Elinis, brilhou ao apresentar “Clocks” do Coldplay, levando a plateia a um momento de reflexão e contemplação.

O concerto também trouxe uma mensagem de coragem e perseverança, expressa por meio de músicas como “See You Again”. A Orquestra encerrou a apresentação com clássicos natalinos, como “Noite Feliz”, “Jingle Bells Rock” e “Bate o Sino”, transmitindo a essência do espírito natalino.

Ao agradecer aos envolvidos, incluindo os Padres Thiago e Fernando, Sr. Fabiano Padilha, Sra. Maria Alice de Souza, Sra. Adriana Shilisting e a todos os presentes, a Orquestra desejou um ótimo final de ano a todos, encerrando a noite com uma mensagem de paz e harmonia.