São Joaquim recebe Selo Prata de Transparência Pública em avaliação nacional*

O Município de São Joaquim, situado na Serra Catarinense, conquistou o Selo Prata de Transparência Pública em 2023, uma distinção que reflete o comprometimento da administração municipal com a clareza e a prestação de contas à comunidade. A avaliação, conduzida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), destacou São Joaquim com um notável índice de transparência pública de 67,10%.



A divulgação dos resultados ocorreu durante o Seminário “Transparência em Foco: Controle e Participação Social”, realizado no dia 13 de novembro, na sede do Tribunal de Contas da União (TCU) em Brasília. Nesse evento, especialistas e representantes de diversas localidades reuniram-se para discutir os avanços e desafios relacionados à efetividade na disponibilização de dados públicos em âmbito nacional.



A análise da Atricon abrangeu mais de 8 mil portais públicos em todo o país, incluindo 430 de Santa Catarina. Nesse contexto, São Joaquim destacou-se, contribuindo para elevar o índice médio de transparência do estado, que atingiu a marca de 58,15%.

O estudo considerou 424 portais, abrangendo câmaras de vereadores (188), prefeituras (236) e páginas de seis instituições estaduais: Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), Defensoria Pública do Estado (DPE) e Governo do Estado.

Esse reconhecimento reforça o empenho da gestão municipal de São Joaquim em promover a transparência e fortalecer a participação da sociedade na fiscalização e acompanhamento das ações governamentais. O Selo Prata é não apenas um reconhecimento, mas também um estímulo para que o município continue trilhando o caminho da transparência e eficiência na gestão pública.