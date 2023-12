Confira a Programação da 57° Festa do CTG Mangueira Velha; O evento mais tradicionalista da Serra Catarinense

A programa completa de um dos mais esperados eventos do tradicionalismo gaúcho da Serra Catarinense o rodeio em Santa Isabel, a 57ª Festa Tradicionalista do CTG Mangueira, que acontecerá nos dias 12,13,e 14 de janeiro de 2024. Com a expectativa de reunir os apaixonados pela cultura gaúcha durante dois dias de festa, o Parque Nenzo Sá abrirá as porteiras.

O evento está em 57ª edição onde os visitantes, laçadores e seguidores da cultura gaúcha são recebido calorosamente pela grande família do CTG Mangueira Velha, tendo como objetivo principal, a preservação dos valores culturais da Serra Catarinense e também o contato com a natureza do local.