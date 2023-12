CCAA Celebra Formatura com tradicional Buguer’s Night no Snow Valley em São Joaquim

Em 8 de dezembro, a nova sede do Snow Valley, em São Joaquim, foi palco de um acontecimento marcante: a solene formatura do CCAA. Em uma festividade permeada por momentos de diversão, realizações e, certamente, pelo delicioso toque da renomada Buguer’s Night.

Os formandos foram recepcionados em grande estilo, desfrutando de deliciosos hambúrgueres e participando de um animado torneio para descobrir quem conseguia comer mais rápido. A competição foi acirrada, mas Guilherme Brandt do Prado brilhou como o grande vencedor da noite, superando seus concorrentes com maestria e com muita vontade devorando todo aquele hambúrguer rapidamente.

A diversão continuou pela noite afora, com pais, professores e alunos desfrutando de uma atmosfera descontraída, embalada pelo tradicional hambúrguer americano e o ritmo contagiante do rock’n’roll. O evento também reservou uma emocionante homenagem ao saudoso Edmilson Oliveira, carinhosamente conhecido como Tucho’s. O diretor do CCAA, João Adilson, prestou sua homenagem através de uma interpretação de uma música dos Beatles, acompanhado pelo próprio filho de Tucho’s, Murilo Oliveira.

Os formandos de inglês e espanhol, brilhantes em seu percurso educacional, celebraram e muito essa conquista. Confira a lista dos formandos:

Formandos de Inglês:

Antonio Lourival Baesso Leandro Boff Palma Guilherme Brandt do Prado Mariana Crispim Diego Andrade Ribeiro Laís Megumi Sato Larissa Silva Sato Sofia Favero Shimizu Maria Eduarda de Souza Vaccari Bibiana Nunes Rodrigues Beatriz de Bem Castelo Branco

Formandos de Espanhol:

Letícia Padilha Silveira Marina Barros de Souza

Sem dúvida, essa noite ficará gravada na história de São Joaquim como um marco de sucesso e celebração. Que os formandos sigam brilhando em seus futuros caminhos, levando consigo as lembranças inesquecíveis desta conquista. Parabéns a todos!