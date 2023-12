Voce ja viu a linha exclusiva de bolsas personalizadas da Casa do Vinho?

Alem de ser um otimo presente a linha de bolsas exclusivas do Comendador e Casa do Vinho sao feitas em couro legítimo, tem diversos modelos bolsas par viagem e uma linha que cabe duas tacas e uma garrafa, mas o.que mais impressiona é que depois de tomar o vinho a linha ainda serve de um bolso bem elegante para as mulheres.

