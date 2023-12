Paulo Sérgio Tamasio é o Ganhador da Promoção Chevrolet Spin no Posto Nova Serrana BR de São Joaquim em Parceria com ACAPRA

No último sábado, após um ano de intensa expectativa, o aguardado sorteio do Chevrolet Spin do Posto Nova Serrana BR, em parceria com a ACAPRA, finalmente revelou o nome do vencedor: Paulo Sérgio Tamasio. Com mais de 10 mil cupons vendidos, a dinâmica da promoção permitia que a cada R$150 em abastecimento, os clientes recebessem um cupom para concorrer, ou optassem por adquiri-lo por apenas R$5 através das vantajosas vantagens oferecidas pela ACAPRA.

O número premiado, extraído pela Loteria Federal, foi confirmado como 80.669. A ACAPRA parabeniza Paulo Sérgio Tamasio pela conquista em mais uma campanha fantástica do Posto Nova Serrana em São Joaquim.