Fabio Zanuzzi toma posse como diretor técnico do Sebrae/SC

Rito foi realizado na manhã desta quinta-feira, 4 de janeiro. Durante a solenidade, que foi restrita, ele destacou que o desenvolvimento territorial será uma das prioridades da sua gestão

Na manhã desta quinta-feira, 4 de janeiro, o engenheiro agrônomo Fabio Búrigo Zanuzzi foi empossado pelo Conselho Deliberativo do Sebrae/SC como diretor técnico da instituição. A solenidade de posse foi restrita e contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo, Renato Campos Carvalho, do vice-presidente, Marcos Pagani, do coordenador do Comitê de Compliance do Conselho, Alaor Tissot, e dos demais membros da diretoria executiva da entidade, o diretor superintendente, Carlos Henrique Ramos Fonseca, e o diretor de Administração e Finanças, Anacleto Ângelo Ortigara.

Durante a reunião, o diretor técnico destacou que o desenvolvimento territorial será uma das prioridades da sua gestão. “São nas cidades que as vidas das pessoas acontecem, onde as micro e pequenas empresas se estabelecem. Por isso, é fundamental olhar para os territórios, entender as suas vocações e necessidades e a partir de então desenvolver uma estratégia integrada de desenvolvimento, em que o Sebrae usará todo o seu know how para apoiar os municípios e os pequenos negócios a se desenvolverem”, comenta Fabio.

Ele explica que dentro dessa estratégia de desenvolvimento territorial, o atendimento ao empresário, que é a essência do Sebrae, e a educação empreendedora são fundamentais. “Não se tem desenvolvimento se não tivermos capacitação. Vamos trabalhar para aperfeiçoar cada vez mais o atendimento ao empreendedor catarinense e para garantir uma educação empreendedora desde a infância”, afirma o diretor.

Fabio também destaca o foco no fortalecimento dos projetos setoriais e na importância do relacionamento com a governança catarinense, em que o primeiro, segundo e terceiro setor devem dialogar e trabalhar juntos em um projeto de desenvolvimento. “Uma das grandes riquezas da economia catarinense é a sua diversidade. Vamos seguir olhando para a força setorial das nossas empresas e unir esforços para construir projetos que apoiem cada vez mais o desenvolvimento dos negócios e dos territórios”, comenta.

Aliado a isso, o diretor reforça o papel do Sebrae no interior e o planejamento de valorizar cada vez mais essa atuação. “O Sebrae está presente em todo o Estado e temos como meta facilitar cada vez mais o acesso do empreendedor aos nossos serviços. E para que isso seja viável, as regionais do Sebrae serão ainda mais valorizadas, já que esse trabalho realizado na ponta é o que garante o atendimento diário ao empreendedor”, explica.

Outro ponto de destaque é o incentivo à inovação e sustentabilidade nos pequenos negócios. “Essas são pautas em que somos referência nacional e vamos continuar tratando como prioridade”, comenta.

Por fim, ele destacou que assume o novo cargo com a missão de colaborar para transformar o Sebrae/SC em um dos melhores lugares para se trabalhar no Estado. “Essa é uma meta do Conselho Deliberativo e está 100% alinhada com a diretoria executiva. Vamos juntos trabalhar internamente para que o Sebrae/SC seja referência dentro do Sistema Sebrae e para que cada vez mais catarinenses almejem trabalhar no Sebrae e contribuir para o desenvolvimento dos pequenos negócios”, finaliza.

Por Assessoria de Imprensa Sebrae SC