Educação de SC deve ter turmas extras em 2021 para reforço escolar

Os alunos do terceiro ano do Ensino Médio e dos segundo, quinto e nono do Ensino Fundamental poderão refazer o ano letivo em 2021 para reforçar os conteúdos lecionados durante as atividades remotas em 2020, informou o secretário Natalino Uggioni nesta quarta-feira (26) em entrevista ao Bom Dia Santa Catarina. As aulas estão suspensas desde março por causa da pandemia e o retorno presencial está previsto para 13 de outubro.

“Estamos planejando um 4º ano, a possibilidade de aqueles estudantes que concluírem o 3º ano em 2020 que quiserem voltar para reforçar o conteúdo desse ano, poderão voltar às escolas no ano que vem. Faremos isso também com a turma do nono ano, com àqueles que estão no quinto ano e e também com os alunos do segundo aninho, que concluem o período de alfabetização”, disse.

Segundo o secretário, a disponibilidade de reforço não deve ocorrer em todas as escolas e nem será obrigatório. Esses alunos que buscarem o reforço devem ter aulas no contraturno escolar, além do ano letivo regular que estiver cursando.

“A ideia é organizar escolas regionalizadas para que possamos juntar aqueles que tiverem interesse. Não será obrigatório”, explicou.

O ensino presencial está parado desde 19 de março na rede pública e privada do ensino infantil, fundamental, médio e de jovens e adultos. Só na rede estadual, são mais de 500 mil estudantes.

Diretrizes em definição

As diretrizes de retorno às aulas presenciais seguem sendo discutidas pelo comitê que reúne 15 entidades que debatem a educação em Santa Catarina, mas algumas regras foram definidas, segundo o secretário, como o retorno gradual por semana e primeiro, dos alunos mais velhos, iniciando pelas séries finais.

A Secretaria trabalha também para que haja alinhamento com as definições das redes municipais e sexta-feira (28) deve realizar uma nova reunião.

“Temos trabalhado muito no regime de cooperação entre Estado e municípios. Vamos apresentar o plano de contingência do estado e esse plano vai servir de modelo aos municípios porque todas as regras terão de ser adaptadas à realidade daquela escola. […] A escola, embora sendo da rede estadual, está no município; então, é preciso esse alinhamento”, explicou Uggioni.

Materiais de segurança como máscaras e álcool em gel estão sendo distribuídos nas unidades de educação para o retorno em outubro. Para 2021, o Estado deve contratar novos professores temporários para dar conta das atividades adicionais, como as turmas extras.

Quando retornar a aula presencial, uma avaliação deve ser feita com os alunos para verificar como foi o aproveitamento do conteúdo durante as atividades retomas. A nota só deve ser contabilizada após a revisão.

“Os alunos que tiverem desempenho superior a nota 6, significa que assimilaram e aqueles que não tiveram, terá um trabalho especifico direcionado para eles para garantirmos a recuperação”, detalhou.

Secretário da Educação fala sobre as adaptações do calendário acadêmico.

Fonte G1