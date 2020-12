Solenidade online de colação de grau dos alunos concluintes dos 9°s anos das Escolas de EBM, de São Joaquim

Um ano atípico para as formaturas devido à pandemia e nesta quinta-feira (17), aconteceu a solenidade online de colação de grau dos alunos concluintes dos 9°s anos das Escolas de Educação Básicas Municipais, do ano letivo de 2020. Foram seguidas todas as orientações de segurança previstas nas medidas sanitárias do Plano de Contingência Municipal – PLANCON, diante da pandemia do coronavírus.⁣

⁣

A cerimônia foi transmitida pelo youtube da Secretaria de Educação, diretamente do gabinete do prefeito, Giovani Nunes, que compôs a mesa de autoridades juntamente com o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Fabiano Padilha, e a Diretora de Ensino, Roberta Karine Amarante Arruda. ⁣

⁣

Foram 116 formandos das 11 escolas básicas municipais, sendo elas: EEBM. Aristides Ribeiro de Medeiros, EEBM. Attília Cechinel Nesi, EEBM. Caic Fúlvio Amarante Ferreira, EEBM. Domingos Pereira Portela, EEBM. Jarbas Amarante Ferreira, EEBM João Inácio de Melo, EEBM João Paulo Carvalho, EEBM José Saturnino de Souza e Oliveira, EEBM Jurema Hugen Palma, EEBM Maria Aparecida Nunes, EEBM Octávio Antunes de Souza.⁣

⁣

O secretário municipal de Educação, Fabiano Padilha, aproveitou a oportunidade para parabenizar e agradecer os alunos e a equipe da pasta: “Neste momento, em meu nome e em nome da Administração Municipal, de todos os diretores e professores, desejamos que todos possam, com consciência, seguir seus estudos, na certeza de que cada um irá construir seu próprio futuro. E que todos possam ter sempre o melhor, pois para mim vocês foram os melhores. Mesmo diante da pandemia, professores e alunos se dedicaram imensamente para a adaptação dessa nova realidade!” pontuou o secretário.⁣



⁣

A solenidade ainda pode ser assistida na íntegra através do link: https://bit.ly/3anHbTg

Foto: Assessoria Prefeitura Municipal de São Joaquim

Informações: Prefeitura Municipal de São Joaquim