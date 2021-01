Confira a lista dos sorteados para vagas em 30 escolas estaduais e como fazer a matrícula

A Secretaria de Estado da Educação (SED) e o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC) trabalharam juntos para informatizar o sorteio de vagas para as escolas estaduais em 2021. O sorteio passou a ser feito eletronicamente, assim as 30 unidades de ensino com maior demanda tiveram suas vagas sorteadas nesta quinta-feira, 28, às 10h. Os colégios estão localizados nas cidades de Biguaçu, Concórdia, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Ituporanga, Joinville, Palhoça, São Bento do Sul, Timbó e Tubarão, e o resultado do sorteio pode ser conferido aqui.

Até o ano passado, o sorteio vinha sendo realizado presencialmente, mas por conta da pandemia da Covid-19, a equipe da SED buscou alternativas para evitar aglomerações e diminuir a necessidade de contato entre pessoas. O Ciasc, que já vem trabalhando com a SED ao longo dos anos na digitalização de processos e serviços, ficou responsável pelo desenvolvimento das ferramentas necessárias para o sorteio on-line. Todas as escolas contaram com um posto de matrícula, onde era possível usar um computador da unidade para fazer a inscrição para os casos em que o responsável pelo aluno não tinha acesso à internet.

A etapa de confirmação da matrícula ainda precisa ser feita presencialmente por um dos responsáveis pelo estudante sorteado, nos dias 29 de janeiro e 01 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para evitar aglomerações, as escolas estarão agendando previamente o atendimento, por turmas e/ou faixas de horários. A higienização do local vai ser intensificada nesses dias.

Para a confirmação da matrícula, o responsável pelo aluno deve levar os documentos abaixo, de acordo com o ano/série de matrícula:

1. Cópia da Certidão de Nascimento/Casamento;

2. Cópia da Carteira de Identidade e/ou CPF;

3. Cópia do Comprovante de residência no nome do pai, mãe ou responsável. Caso não possua o documento em nome de um dos pais ou responsável, deve providenciar uma declaração do dono do imóvel juntamente com a cópia da carteira de identidade do proprietário. Serão aceitos como comprovantes de residência: água, luz, condomínio, telefone, contrato de locação.

4. Cópia da Carteira de vacina e número do SUS;

5. Ficha de Matrícula Assinada (formulário do site: http://www.matriculaonline.sed.sc.gov.br);

6. Atestado de frequência e/ou boletim atual;

7. Cópia dos históricos escolares carimbados e assinados (Todas as séries anteriores).

Para mais informações sobre as matrículas de estudantes para as escolas da rede estadual, consulte o guia no site da SED.

Por Vinícius Bressan

Assessoria de Imprensa Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina – CIASC