Rede estadual de ensino realiza pré-matrícula on-line para novos alunos nesta quarta e quinta-feira

A Secretaria de Estado da Educação (SED) realiza nesta quarta e quinta-feira, 03 e 04, o período de pré-matrículas online de novos alunos na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2021.

O procedimento é dividido em duas etapas. A primeira é feita em uma plataforma on-line, onde o responsável cadastra os dados do aluno e escolhe uma das instituições de ensino que ainda têm vaga disponível, recebendo um protocolo para anotar ao fim do processo. A segunda é a efetivação da matrícula, feita presencialmente na escola, quando devem ser levados todos os documentos do estudante e o número do protocolo de pré-matrícula para garantir a vaga (não é necessário imprimir, basta anotar e levar na escola).

A plataforma online estará aberta entre 9h do dia 03 fevereiro até 23h59 do dia 04 de fevereiro. A documentação pode ser entregue nas escolas entre os dias 03 e 05 de fevereiro, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Posto de atendimento nas escolas

Todas as escolas terão um posto de atendimento com computador durante o período de matrícula para auxiliar no cadastro dos estudantes. Para os responsáveis que precisam de auxílio no preenchimento da pré-matrícula utilizando os meios eletrônicos da unidade escolar, a inscrição será realizada das 9h às 12 h e das 13h às 17h dos dias 03 e 04 de fevereiro de 2021.

A reserva das vagas será feita por ordem de acesso. A partir da abertura do sistema, o usuário que selecionar antes uma das vagas disponíveis poderá fazer a pré-matrícula na respectiva escola. As vagas serão ocultadas do sistema na medida em que forem sendo preenchidas.

Critério de zoneamento

Apesar de os responsáveis encontrarem diversas vagas disponíveis durante o cadastro, o zoneamento ainda deve ser considerado para efetivar a matrícula. O critério utilizado pela unidade de ensino é a comprovação de que o estudante mora em até três quilômetros de distância da escola. Essa confirmação será feita com o comprovante de residência que será entregue na escola.

Consulte aqui a escola mais próxima de sua residência.

A orientação é fazer a matrícula na escola mais próxima do local onde o aluno mora. Há ainda outro critério, de proximidade com o local de trabalho dos pais, mas deve ser utilizado somente depois de atendidos os alunos que residem próximo à escola. Se os responsáveis tiverem a negativa de vaga em escolas próximas, os alunos podem contar com o transporte escolar.

Entrega de documentos exigidos

Para receber os documentos que devem ser entregues, todas as escolas da rede estadual seguirão os protocolos sanitários estabelecidos pelo Plano de Contingência Escolar (PlanCon-EDU), como o uso de equipamentos de proteção individual, álcool gel e limpeza dos ambientes escolares.

Veja abaixo a lista de documentos:

a) Cópia da Certidão de Nascimento/Casamento;

b) Cópia da Carteira de Identidade e/ou CPF;

c) Cópia do Comprovante de residência no nome do pai, mãe ou responsável (só serão aceitos como comprovantes de residência: água, luz, condomínio, telefone, contrato de locação). Caso não possua o documento em nome dos pais ou responsável, providenciar uma declaração do dono do imóvel juntamente com a cópia da carteira de identidade do proprietário;

d) Cópia da Carteira de Vacina e número do SUS;

e) Ficha de Matrícula Assinada (formulário do site: matriculaonline.sed.sc.gov.br);

f) Atestado de frequência e/ou boletim atual;

g) Cópia dos históricos escolares carimbados e assinados (todas as séries anteriores). A entrega do Histórico Escolar terá prazo de até 30 dias do ato da matrícula, caso o candidato ainda não tenha possibilidade de apresentar o documento original.

As vagas remanescentes surgidas após o período de 03 e 04 de fevereiro de 2021, incluindo todos os anos/séries de cada escola, serão disponibilizadas no site matriculaonline.sed.sc.gov.br

Caso ainda permaneça com dúvidas, entre em contato com as Coordenadorias Regionais de Educação pelo telefone: 0800-6447890 ou acesse aqui. http://sed.sc.gov.br/pais-alunos-e-comunidade/30929-matriculas-2021

Por Ana Paula Flores

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED