Vestibular de Verão da Udesc abre inscrição na segunda para processo seletivo especial

O Vestibular de Verão 2021 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), que será realizado por processo seletivo especial devido à pandemia de Covid-19, aceitará inscrições no site da instituição entre a próxima segunda-feira, 15. A publicação do edital ocorrerá também em 15 de fevereiro.



Devido à impossibilidade de realizar provas presenciais, a edição do Verão adotará o mesmo formato de seleção utilizado no Vestibular de Inverno 2020 e dará aos candidatos a possibilidade de escolher um destes três critérios de avaliação:

Nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): apenas para candidatos que prestaram a prova do Enem em 2017, 2018 ou 2019;

Média final do vestibular da Udesc: apenas para candidatos que prestaram a prova do Vestibular de Inverno 2019 ou do Vestibular de Verão 2020 da Udesc e que não foram reprovados ou eliminados. Todos os candidatos que foram classificados ou aprovados em lista de espera poderão se inscrever, com livre escolha de curso e opção dentro do Programa de Ações Afirmativas;

Média final geral de conclusão do ensino médio: apenas para candidatos que já concluíram o ensino médio. Essa média final precisará estar dentro de um padrão de nota de 0 a 10. Os candidatos que tiverem outro padrão de nota, com conceitos diferentes, terão de apresentar, além do histórico escolar, uma declaração da sua instituição com a conversão para o padrão de 0 a 10.



Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Udesc (Covest), pelo e-mail vestiba@udesc.br.



Assessoria de Comunicação da Udesc