Com a presença da governadora, Dia da Família na Escola tem participação de mais de 7 mil pessoas

A governadora Daniela Reinehr participou na manhã deste sábado, 17, do sexto Dia da Família na Escola. A iniciativa, que ocorre desde o ano de 2016 em Santa Catarina, ocorreu de maneira on-line pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia de Covid-19. Mais de 7 mil espectadores, de todas as regiões do Estado, assistiram ao evento, que contou com palestrantes que participaram das cidades de Angelina, Fraiburgo e Timbé do Sul.

O Dia da Família na Escola estimula a integração de alunos, pais, professores e da comunidade escolar. A iniciativa foi estabelecida por lei e é promovida pelo Movimento Santa Catarina pela Educação. Nesta edição, o cultivo de hortas domésticas ou comunitárias foi o tema do Dia da Família na Escola.

“Esse projeto ´Uma horta em cada canto´ vai nos ajudar no retorno das atividades presenciais nas escolas, de forma segura. São projetos como esse proporcionam uma participação mais efetiva dos alunos e das famílias, é uma atividade prazerosa”, afirmou a governadora, ressaltando a importância da agricultura familiar em Santa Catarina.



Na opinião do secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, a parceria do Governo do Estado com o Movimento Santa Catarina pela Educação é essencial no processo de evolução e união das forças para o fortalecimento do sistema educacional.

“Esse momento é especial para a união de alunos, pais e professores. Santa Catarina tem se tornado referência em várias ações neste momento de pandemia, inclusive em relação à agricultura familiar, que tem produtos presentes na alimentação diária de 100% das nossas escolas estaduais”, destacou o secretário.

Aprendizados e experiências com hortas domésticas e escolares

A primeira apresentação sobre hortas domésticas foi de Gilsonei Duarte, instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e que falou a partir de Angelina. Na sequência, alunos e professores da Escola de Educação Básica Vinte e Cinco de Maio, de Fraiburgo, mostraram sua experiência com a horta escolar.

Por fim, falou Geovana Mota, graduanda de Geografia na UFSC e que atua em projetos sociais voltados à produção de hortifrutigranjeiros nas escolas Prof. Américo Vespúcio Prates, em São José, e Getúlio Vargas, em Florianópolis, e do espaço verde da Casa São José, na Serrinha, também em Florianópolis. Geovana participou do evento a partir da cidade de Timbé do Sul.



“A força colaborativa entre a família e o ambiente escolar fomenta o diálogo e fortalece a construção da cidadania”, disse o diretor regional do Senai e diretor de educação e tecnologia da Fiesc, Fabrizio Machado Pereira, que representou as entidades empresariais e o Movimento Santa Catarina pela Educação. Para ele, a aproximação da família com a escola cria uma interação entre pais e filhos e reforça valores como respeito, responsabilidade e colaboração. “Esses valores são bases de uma sociedade desenvolvida”, destacou.

A presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em Santa Catarina (Undime-SC), Patrícia Lueders, explicou que “só vamos aumentar a qualidade da educação se o professor acreditar nas propostas, como esta de hoje”. Segundo ela, o desenvolvimento de trabalhos relacionados a hortas é bastante disseminado no estado. “As crianças acompanham o desenvolvimento de uma planta e os professores podem trabalhar matemática, geografia, ciências, enfim, fazer um trabalho interdisciplinar”.

Presença dos pais na vida escolar dos filhos gera resultados para toda a vida

Em sua fala durante o evento on-line do Dia da Família na Escola 2021, Fabrizio Machado Pereira ressaltou que a aproximação dos pais traz resultados perenes aos filhos. “Os alunos cuja família está presente nas atividades escolares têm índices de aprovação e desempenhos superiores. E na vida adulta, um jovem que teve a participação da família vai ter impactos positivos na produtividade de seu trabalho, na qualidade de vida em seu cotidiano e, assim, também vai contribuir muito mais para a sociedade”, disse Fabrízio.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED