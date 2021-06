Piso salarial de R$ 5 mil vai valer para professores ativos e aposentados de SC

O aumento salarial dos professores, anunciado pelo governador Carlos Moisés (PSL), nesta segunda-feira (14), valerá para profissionais ativos e aposentados da rede estadual. A medida vai incluir, ainda, os professores temporários, chamados ACTs.

O governo quer reajustar para R$ 5 mil o piso salarial daqueles que trabalham 40 horas semanais e que tenham ensino superior. Hoje o piso inicial para um professor que trabalha esta carga horária é de R$ 2.886,14.

o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, disse que a expectativa é de que o novo plano de carreira da categoria seja implantado a partir de janeiro de 2022.

Isso porque a MP (Medida Provisória) 173 proíbe qualquer acréscimo salarial nos Estados até 31 de dezembro de 2021, em função da pandemia da Covid-19.

O secretário afirmou que o valor do piso salarial, referente à verba remuneratória, foi uma decisão pessoal do governador Moisés e que a medida já vem sendo discutida por um grupo de trabalho há cerca de dois meses.

“Isso é uma primeira projeção do grupo de trabalho que vem discutindo os reajustes salariais em Santa Catarina. A Educação não tem avanço nesse sentido desde 2018. Entendemos que era o momento de virar a chave na educação. Estamos construindo um projeto e mensurando os impactos que deverão ser apresentados nos próximos dias”, disse Vampiro.

O secretário explica que o valor exato do piso será alinhado no projeto de lei que deverá ser encaminhado para a Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) até o final do mês de junho.

Com informações NDMais