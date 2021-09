Educação publica edital de concurso para contratação de ACTs em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Educação (SED) publicou nesta quinta-feira, 9, o edital para seleção de professores admitidos em caráter temporário (ACTs) em Santa Catarina durante os anos letivos de 2022 e 2023. As inscrições para o processo seletivo ocorrerão de forma on-line, no site do instituto Selecon, com início no próximo domingo, 12, seguindo até 30 de setembro.

“A valorização dos professores é uma das bases do tripé que sustenta a transformação que vive a educação catarinense. Os docentes com curso superior e habilitados para as disciplinas, que forem selecionados a partir do processo seletivo, terão a remuneração mínima de R$ 5 mil para 40 horas semanais, ou proporcional a esse valor, em uma medida do governador Carlos Moisés. Além disso, encontrarão escolas que estão sendo equipadas e reformadas para qualificarmos o ensino público de Santa Catarina”, destacou o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro.

O processo seletivo é dividido em quatro editais: Professores do Ensino Regular, Professores de Educação Profissionalizante, Professores de Educação Escolar Indígena e Professores para atuação em projetos especiais no Instituto Estadual de Educação (IEE). Os candidatos deverão optar por apenas um Edital, já que todas as provas serão realizadas no dia 7 de novembro, no mesmo horário.

A prova objetiva será composta de 20 questões, 10 questões de conhecimentos gerais e 10 questões de conhecimentos específicos, sendo eliminatória para os que não alcançarem 50% de acertos. Uma novidade deste processo seletivo é a aplicação de uma prova de Redação, que tem caráter classificatório, e eliminatório apenas para os candidatos que zerarem a redação.

Além das duas provas, o edital contempla a análise classificatória de títulos. Já os candidatos cujas disciplinas escolhidas exijam habilitação específica em LIBRAS, serão submetidos a uma prova prática, de acordo com o que está definido no edital.

As provas terão duração de 3h30min e o horário de início será informado no momento da convocação dos candidatos. O processo seletivo será aplicado nos municípios de Araranguá, Blumenau, Caçador, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Maravilha, Rio do Sul, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão e Videira.

Os candidatos que quiserem solicitar isenção da taxa de inscrição de R$ 50,00 devem inscrever-se no período entre a próxima sexta-feira, 10, e o sábado, 11. Podem solicitar a isenção doadores de sangue ou medula óssea, hipossuficientes ou pessoas com deficiência e hipossuficientes, de acordo com as regras estabelecidas no edital. As inscrições também serão realizadas no site do instituto Selecon.

Clique aqui para acessar os editais completos.

Central telefônica (para informações e esclarecimentos):

Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC

(SAC): 0800 799 9905 – (21) 2323-3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h

Por Pedro Henrique Jacoby Cureau

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Educação – SED