EEB. Manoel Cruz desenvolve projeto “Empatia”, que ressalta a importância da empatia e solidariedade, na pandemia

A EEB. Manoel Cruz, vem desenvolvendo durante este ano letivo, o projeto “Empatia”, com objetivo de acolher os estudantes e ressaltar a importância da empatia e solidariedade, principalmente neste período de pandemia.

Faz parte do projeto o tema “Setembro Amarelo”, sendo que durante o mês de setembro foram realizadas diversas atividades envolvendo o tema.

Realizou-se uma pesquisa, e o assunto escolhido pelos estudantes a ser trabalhado com maior ênfase foi “Ansiedade e Depressão”, tendo em vista o aumento de casos destes transtornos relatados por muitos estudantes.

O Projeto está sendo desenvolvido pelos educadores da área de Linguagens (Português, Arte, Educação Física e Línguas Estrangeiras), Projeto de vida, e demais áreas do conhecimento, especialmente Filosofia e Sociologia, professores: Carmen Lúcia Souza Ricardo, Daiane Beccari Nunes, Luis Adroaldo Dutra Rodrigues, Maria Jocelma Camargo, Neriton Lopes, Patrick Cruz Silva, Rosemery da Silva Melo e Taimara Pereira, juntamente com a direção e coordenação.

São diversos os temas trabalhados através de “rodas de conversas”, do digital (criação de posts), pesquisas e lives (CVV), entre os quais destacam-se:

Ansiedade e depressão: vida real e redes sociais;

Perigo das drogas: consequências do uso e/ou tráfico;

Sexualidade e gravidez na adolescência: responsabilidades antecipada;

Preconceitos e intolerância: Respeito às diferenças;

Educação Financeira: organizando o presente e planejando o futuro;

Mercado de Trabalho e/ou Universidade;

Autocuidado.

No decorrer do projeto foi aplicado um questionário diagnóstico a fim de detectar os principais anseios e necessidades dos estudantes com objetivo de esgotar todas as possibilidades de elucidar o tema com êxito.

Importante destacar que o projeto de conscientização tem sido abordado de forma que o debate envolva toda a comunidade escolar, alcançado inclusive os pais, tendo como objetivo aproximar escola e família nessa luta em prol da vida.

Os estudantes do 3o ano e Técnico em Hospedagem confeccionaram cartazes de conscientização e juntamente com os professores fizeram uma passeata de divulgação dos trabalhos, distribuição de mensagens elaboradas por eles e interpretação da canção “Hey, Pai” (Isadora Pompeu) na praça central de São Joaquim.

Na sexta-feira (01/10) os alunos do Ensino Médio participaram da palestra com a mentora, psicopedagoga e advogada, Maria Flores, que abordou o tema “Setembro Amarelo: Valorize a Vida”, na qual foram desenvolvidas várias dinâmicas com intuito de trabalhar a conscientização de forma interativa.

O projeto segue as medidas de proteção do PlanCon (Plano de Contingência Escolar para Covid) e cada semente plantada tem alegrado os corações de todo o corpo docente, na esperança de dias melhores para toda comunidade escolar.

Diretora Josi Amaral

Assessoras Marlize Couto Zanette e Brandalize Tanno