Formação de profissionais da Educação prevê combate à evasão e atenção a vulnerabilidades

Cerca de 150 profissionais de educação da Serra Catarinense iniciaram nesta segunda-feira, 18, uma formação continuada com o objetivo de reduzir a evasão escolar e aumentar a participação da comunidade na escola e no desenvolvimento de cada município. O curso é organizado pelo programa Gente Catarina, iniciativa criada pelo Governo do Estado para reduzir desigualdades e desenvolver as regiões catarinenses com menor IDH.

“A ideia do curso é transformar a realidade de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade. Por isso, temos várias ações em andamento, incluindo a Busca Ativa dos alunos que perderam o contato com a escola, o auxílio financeiro aos alunos com o Bolsa Estudante e agora com mais essa formação”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro.

A capacitação é oferecida a 51 escolas da rede municipal e nove da rede estadual localizadas nos municípios de Urupema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Cerro Negro e Campo Belo do Sul. Nesta primeira etapa do programa, são atendidos dois professores de cada uma das 60 unidades.

As escolas selecionadas para esta etapa estão situadas em áreas cujos indicadores apontam a evasão escolar como um fator determinante para a desigualdade. O abandono escolar permanente da criança pode ser provocado, entre outras razões, pela sazonalidade do trabalho, fatores econômicos locais e situações familiares relacionadas a drogas, alcoolismo, violências e gravidez precoce. Na formação, os profissionais de educação são preparados para lidar com estes quadros de vulnerabilidade familiar.

Como explicou a diretora de Ensino da Secretaria de Estado da Educação (SED), Maria Tereza Paulo Hermes Cobra, além de realizar curso de formação continuada envolvendo os professores e gestores, o objetivo da SED é criar um grupo de multiplicadores das ações de fortalecimento do processo de aprendizagem das crianças e adolescentes, que atuarão em todas as escolas nos municípios envolvidos no Programa IDH da Região Serrana. “Após a realização de cada encontro de formação, os professores realizam a inserção na escola, durante a qual devem desenvolver atividades com os demais profissionais, para desdobrar os assuntos debatidos e aplicá-los no contexto escolar”, disse.

Representando o governador Carlos Moisés da Silva, o tenente-coronel Frederick Rambusch fez uma apresentação sobre o programa Gente Catarina. Também estiveram presentes no evento os prefeitos de São Joaquim, Giovani Nunes, e Urupema, Evandro Frigo Pereira.

Programa terá sete meses de formação

Serão sete meses de formação, com um encontro presencial mensal, que será realizado de forma itinerante nas seguintes datas e locais:

Florianópolis – 18 e 19/10

Lages – 08 e 09/11

Lages – 06/12

Março a Julho de 2022: datas ainda serão agendadas.

Temas que serão trabalhados

Os participantes irão acompanhar debates sobre diversos temas, tais como:

– Indicadores Educacionais e impactos escolares e comunitários.

– Adversidades que comprometem a infância e a importância da relação criança-escola-família no desenvolvimento e superação das desigualdades.

– Avaliação da aprendizagem e suas consequências.

– Atuação docente no engajamento estudantil e comunitário.

– Planejamento de ensino: desenvolver conteúdos/projetos específicos para os problemas da região.

– Diversidade como princípio formativo do engajamento estudantil

– Elaboração e desenvolvimento de projetos de intervenção escolar/comunitária.

Consultoras convidadas:



A formação contará com a participação de duas consultoras convidadas, além de outros conferencistas, que serão incluídos junto ao Grupo de Trabalho, até dezembro 2021.



Cássia Ferri: Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP (2000). Atualmente, é docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau – FURB.

Kátia Bones Rocha: Docente do Programa de Pós-Graduação e do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Coordenadora do grupo de pesquisa Psicologia, Saúde e Comunidades desde 2013. Doutora em Psicologia pela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Por Ana Paula Flores

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED