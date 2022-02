Fake news: é falso que professores ACTs que estiverem com Covid-19 serão desclassificados

Circulam nas redes sociais informações falsas de que o Governo do Estado pretende desclassificar os candidatos positivados para a Covid-19 aprovados como professor Admitido em Caráter Temporário (ACT).

O que ocorre é que há uma previsão na lei estadual número 16.861/2015 (artigo 3º, IV) e no edital 193/2022 estabelecendo que, para assumir imediatamente a vaga, o candidato deve estar apto no exame médico admissional, considerando o caráter emergencial das vagas.

No caso hipotético de o candidato(a) estar positivado(a) para Covid-19 quando da realização do exame médico admissional, ele não será desclassificado, apenas não poderá assumir a vaga imediatamente. Assim que o candidato testar negativo para a doença, poderá participar novamente da escolha de vagas para ser contratado. Além disso, o candidato mantém a classificação que tinha originalmente na listagem do processo seletivo.

Procure sempre os canais oficiais do Governo do Estado e fontes de informação confiáveis para não ser vítima da propagação de informações que não são verdadeiras. Fake news como essa surgem com maior frequência em anos eleitorais.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina