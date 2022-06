Já estão abertas as inscrições para o Vestibular 2022 da UNIGRAN. A prova, gratuita e totalmente on-line, pode ser feita a qualquer momento, a partir da finalização da inscrição. A avaliação é feita através de uma redação. Ao fazer a inscrição no site: https://www.unigran.br/ead/vestibular/, é necessário observar todas as regras da prova e também o tema. O candidato tem 1h para realizar a redação ao término de seu cadastro ou, caso prefira, pode agendá-lo para outro momento.

Sobre a UNIGRAN



A UNIGRAN está há 45 anos em Dourados, oferecendo ensino de excelência. Além da estrutura moderna, com investimentos constantes em tecnologia e capacitação profissional, o Centro Universitário é o melhor de Mato Grosso do Sul, com conceito 5 no MEC. A Unigran também possui mais de 190 unidades de Ensino a Distância (EaD): nos estados brasileiros; Estados Unidos; Japão e em dez países da Europa (Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Portugal e Suíça).



• A melhor do Estado com conceito 5 no MEC

• Mais de 35 mil formados

• Presente no Brasil e em mais 12 países

• Mais de 190 polos da Unigran EAD no Brasil

• Graduação, Especialização e MBA

Confira a página do Polo São Joaquim: https://www.facebook.com/unigransaojoaquim/

https://instagram.com/unigransjoaquim?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Mais informações pelo fone: 49 9841122978.

Rua Manual Joaquim Pinto, 119, Centro de São Joaquim.