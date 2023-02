Sisu libera consulta de cursos em universidades públicas

Os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado já podem consultar a oferta de vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As informações e outras regras do processo seletivo, como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais, estão disponíveis na página do programa

Segundo o Ministério da Educação, a primeira edição do programa contará com a oferta de 226.399 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 federais. Ao todo, são 6.402 cursos de graduação. Para participar do processo seletivo, é preciso realizar a inscrição entre os dias 16 e 24 de fevereiro.

O Sisu é responsável por oferecer vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Os lugares são oferecidos em ampla concorrência e em cotas, como estudantes de escola pública, baixa renda ou pretos, pardos e indígenas. Algumas instituições também possuem ações afirmativas próprias ou bônus.

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem. Quando a vaga não é preenchida, ela retorna ao sistema e volta a ficar disponível para os candidatos inscritos na lista de espera.