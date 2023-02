Ano letivo da rede estadual de ensino começa nesta quarta-feira

As 1.054 escolas da rede estadual de ensino de Santa Catarina retornam às aulas na próxima quarta-feira, 08. As unidades escolares catarinenses reúnem mais de 520 mil estudantes e cerca de 30 mil professores.

“No primeiro mês de gestão fizemos um levantamento das principais demandas das escolas, principalmente no que se refere à infraestrutura e constatamos os pontos de melhorias mais urgentes. Iremos priorizar a melhoria da rede elétrica das escolas, para que possamos instalar ar condicionado e outros equipamentos eletrônicos, como lousas digitais. Desejamos um ano com muito aprendizado para toda a comunidade escolar”, afirma o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon.

Entre as prioridades da gestão, também está a melhora na implementação do Novo Ensino Médio, incluindo a formação continuada de professores para qualificar a prática pedagógica, aliando o ensino a novas tecnologias, bem como a preocupação com Ensino Fundamental, principalmente com a alfabetização. A Secretaria já articula, junto aos municípios, o funcionamento do transporte escolar.

Semana pedagógica

As escolas catarinenses já estão se preparando para a volta às aulas. A semana pedagógica começou no dia primeiro de fevereiro e vai até terça-feira, 7, com palestras promovidas pela Secretaria e acolhimento dos secretários estaduais. A Live de abertura teve a presença do secretário de Estado da Educação e da secretária adjunta Patrícia Lueders, que fizeram o acolhimento de coordenadores regionais, diretores e professores das unidades escolares catarinenses.

“Nosso objetivo maior vai ser a qualidade de ensino, que perpassa pelo pessoal, pelo magistério, e a melhoria da infraestrutura das escolas. Por isso, é importante manter um diálogo aberto e a escuta ativa com gestores e professores, para que possamos ouvir sempre a ponta, porque sabemos que isso tem resultado direto nas escolas”, destaca Patricia Lueders.

Paula Conti, diretora da EEB Antonio Colonetti, afirma que os estudantes estão animados para iniciar o ano letivo, para trabalhar com o Espaço Maker e o laboratório de tecnologia. “A semana pedagógica foi muito produtiva, com temas relevantes e acolhimento por parte da SED e nossa com os professores. Escutamos os educadores para construir metas e cumprir os compromissos pedagógicos”, relata a gestora.

As palestras disponibilizadas para toda a rede foram pensadas pela equipe gestora da SED a partir das demandas de professores, diretores e coordenadores.