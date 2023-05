Denúncia Escola: Polícia Civil ativa novo canal de comunicação com a comunidade escolar

A Polícia Civil de Santa Catarina acaba de implantar mais um canal de comunicação virtual com a comunidade escolar. O Denúncia Escola é uma área exclusiva no site da PCSC, destinada a receber denúncias envolvendo ações que possam oferecer riscos para estudantes, professores e demais servidores da rede de ensino municipal, estadual ou particular. Desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da PCSC, as denúncias poderão ser realizadas aqui 24 horas por dia nos sete dias da semana de maneira anônima.

Para denunciar, o cidadão deverá acessar o link e preencher o formulário com as seguintes informações: nome da escola; cidade; local de possível ameaça; nome do envolvido; link da rede social no qual teve conhecimento do fato e fazer um breve relato.

De acordo com o delegado-geral, Ulisses Gabriel, a decisão em criar este espaço específico atende as diretrizes do governador Jorginho Mello de fortalecer a segurança nas escolas e atender bem as demandas dos catarinenses. “Toda a denúncia feita pelo site da Polícia Civil acaba girando, é uma informação que vai direto para a Diretoria de Inteligência, que automaticamente reporta às unidades específicas, não só Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), mas também às delegacia de cada região, para que nós possamos agir e prevenir crimes, garantindo que as nossas crianças tenham paz nas escolas”, destacou Ulisses Gabriel.