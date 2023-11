“Secretaria de Educação de São Joaquim amplia frota com aquisição de VAN com 21 lugares para reforço de transporte escolar”

Renovação da frota! Secretaria de Educação, Cultura e Desporto adquire um veículo VAN OKM com 21 lugares para o transporte de alunos que estudam em outros municípios sendo os alunos especiais do APAS em Lages, alunos do CEDUP Caetano Costa em São José do Cerrito, alunos do IF em Rio do SUL, em substituição ao nosso ônibus quando estiver em manutenção, e também atender as demandas da Diretoria de Cultura e Diretoria de Esportes. O valor do investimento foi de 397 mil reais. Com essa aquisição teremos uma economia aos cofres públicos de aproximadamente 500 mil reais ao ano.

Essa iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal com a educação e o bem-estar dos alunos, garantindo que eles tenham acesso adequado às escolas. Estamos trabalhando constantemente para melhorar a qualidade do transporte escolar municipal e proporcionar condições mais seguras e confortáveis para os estudantes disse Giovani Nunes, Prefeito de São Joaquim.

A aquisição da nova Vam é mais um passo importante para a melhoria da educação no município, e estamos empenhados em continuar investindo nessa área tão fundamental para o desenvolvimento da nossa comunidade, relatou Fabiano Padilha, secretário de Educação.