Coronavírus invade o futebol brasileiro

Atlético (MG), Corinthians, Palmeiras e Vasco comunicaram ontem que vários jogadores tinham testado positivo de coronavírus e não participariam da rodada dese final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

ATLÉTICO TEM MAIS TRES INFECTADOS

O surto de coronavírus no Atlético Mineiro atingiu mais três profissionais, sendo dois jogadores titulares. Na noite desta sexta-feira, o clube comunicou que o goleiro Everson e o volante Jair testaram positivo para a covid-19, assim como o auxiliar técnico Éder Aleixo.

PALMEIRAS ANUNCIA MAIS CINCO CASOS DE COVID-19

O surto de covid-19 no elenco do Palmeiras segue crescendo e dando mais problemas para o técnico português Abel Ferreira. Nesta sexta-feira, o clube alviverde anunciou que mais cinco atletas foram infectados pelo novo coronavírus, fazendo com que o número de casos subisse para 22 – sendo 20 jogadores e dois membros da comissão técnica.

SÁ PINTO LAMENTA DESFALQUES NO VASCO

O Vasco se tornou nos últimos dias um dos clubes do Campeonato Brasileiro com mais casos de covid-19 no elenco e isso tem impactado dentro de campo. Com oito desfalques por conta do surto do novo coronavírus, o time rendeu abaixo do esperado contra o Fortaleza e ficou no empate sem gols, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, em partida atrasada da 16.ª rodada. O técnico português Ricardo Sá Pinto admitiu a dificuldade em lidar com esse problema.

Fonte JM Online