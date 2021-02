Sensei Joaquinense é destaque na Revista Master sobre atletas e artes marciais

O Sensei Joaquinense Pablo Ribeiro Pereira foi convidado pela Editora Bueno para participar de uma edição da revista Master falando sobre atletas e artistas marciais que estão em destaque em nível nacional.

Na entrevista falou como iniciou sua história no karatê, em 2006. Participou de campeonatos em nível estadual no ano de 2015, foi consagrado campeão do ranking geral.

Participou também de Campeonatos Nacionais, nos quais teve 3 participações, em 2009 na Paraíba com o 3°lugar kumite (luta), em 2016 em Salvador Bahia 5° lugar kata (performance individual) e em 2017 no Rio de Janeiro com 3°lugar.

O kumite é a luta propriamente dita, aonde dois atletas se “degladeam” marcando ponto à ponto de diversas formas até chegar um vencedor. Como o karatê se tornou recentemente uma modalidade olímpica, todos os golpes perigosos, traumáticos e que oferecem determinado risco a vida foram totalmente retirados das competições para se adequar às regras do Comitê Olímpico.

O Kata é um conjunto de golpes pré- determinados aonde o participante tem que efetuar minuciosamente cada movimento chegando a perfeição. No Kata deve-se contrair o corpo no momento de golpear mais também relaxar os músculos logo a pós o término de cada ataque ou defesa. deixando -os mais fluidos se assemelhando muito a uma coreografia, o atleta que for tecnicamente melhor vencerá.

O Karatê tem enormes benefícios para o corpo, mente e espírito. Fisicamente, o Karatê é bom para o coração, fortalece ossos e músculos, cria resistência, desenvolve coordenação motora e visual, e torna o organismo menos suscetível à ferimentos e doença.

Mentalmente, o Karatê ajuda a desenvolver paciência, disciplina, perseverança e compreensão, bem como a concentração e foco.

Espiritualmente, o Karatê constrói confiança, desenvolve e aumenta o auto-controle, a serenidade e a paz. Ao longo do treino consegue-se visualizar a verdadeira razão “Shinga”.

Você que pretende praticar karatê, no Dojo Meikyo você realiza este sonho, uma Arte Marcial japonês e também Olímpica.

Horários:

Turma kids de 3 à 5 anos

Segundas e quartas das 14h30 às 15h30

Turma infantil e juniores a partir dos 6 anos;

Segundas, quartas e sextas

Matutino das 9h00 às 11h00

Vespertino das 13h30 às 14h30

Adultos das 19h00 às 20h30

Segundas e quartas.

Há também o krav Maga (defesa pessoal), para mais informações entrar em pelo (49) 991682268, Sensei Pablo Ribeiro Pereira.