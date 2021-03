Escola Municipal Jarbas Amarante Ferreira ganha pista de Atletismo no interior de São Joaquim

Um projeto de esporte iniciado em 2015 pelo professor de Educação Física, e hoje diretor da Escola, Ricardo Costa, ele que colocou a modalidade em destaque a nível municipal e estadual.

A Escola Municipal Jarbas Amarante Ferreira, está situada no interior de São Joaquim, localidade de Boava, ela tem poucos alunos o que dificulta a participação em campeonatos de modalidades coletivas.

Na época uma empresa estava construindo o ginásio da escola, ao final da obra sobrou um monte de areia, foi aí que se teve a ideia de investir no atletismo. Com estacas de madeira e algumas tábuas fizeram uma pista improvisada com a sobra de material.

Em 2017, surgiram as primeiras medalhas, a caixa de areia começou trazer resultados e no ano de 2019 seis atletas da escola se classificaram para a etapa estadual de atletismo.

“Ano passado seria viabilizado pelo poder público municipal a construção de nossa pista, mas devido à pandemia, acabou não acontecendo. Este ano novamente, agora como diretor da escola fiz o pedido e hoje contamos com uma pista de atletismo, com dimensões oficiais, nosso objetivo é formar campeãs e campeões, no esporte e na vida”, destaca o Diretor Ricardo Costa.

A Secretaria de Educação disponibilizou o material e a mão de obra ficou por conta da escola, professores, pais e alunos colocaram a mão na massa e construíram a pista que agora será utilizada para treinamentos dos alunos em busca de novas conquistas no esporte.