Sem passaporte de vacina: Bolsonaro é impedido de ir ao jogo do Santos contra o Grêmio

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em entrevista coletiva na tarde deste domingo (10) que foi impedido de ir ao jogo entre Santos e Grêmio pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro disputado na Vila Belmiro, em Santos, no Litoral de São Paulo e o motivo? Não ter se vacinado contra a Covid-19. As informações são do portal Metrópoles.

Em São Paulo, o retorno do público aos estádios foi autorizado mediante a apresentação de comprovante de vacinação com duas doses das vacinas Coronavac, Pfizer ou Astrazeneca, ou dose única, no caso da Janssen, ou ainda ao menos uma dose recebida, mas acompanhada de um teste negativo de Covid-19 nos modelos RT-PCR com validade 48 horas antes da partida ou a de antígeno com 24 horas antes do jogo.

Por que cartão, passaporte da vacina? Queria ver o jogo do Santos, disseram que tem que estar vacinado. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina”.

O presidente passa o feriadão de Nossa Senhora Aparecida (12) no Guarujá, cidade vizinha a Santos. Ele chegou ao estado na sexta-feira (8) acompanhado de alguns assessores e de dois dos cinco filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e a filha Laura. Ele não tem compromissos oficiais nos próximos dias.