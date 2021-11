Em São José, governador Carlos Moisés abre a 60ª edição dos Jasc e destaca investimentos históricos no esporte

O governador Carlos Moisés abriu oficialmente a 60ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), neste sábado, 20, na Arena do Centro Multiuso de São José. Cerca de 3,8 mil atletas de 79 municípios disputam troféus em 26 modalidades esportivas na etapa estadual.

Para o governador, o dia da retomada da maior competição de esporte amador do estado e uma das mais importantes e antigas do país após a pandemia é memorável. “Tivemos que suspender, não por vontade nossa, mas por necessidade. Conseguimos avançar em protocolos e na vacinação para que os atletas possam se sentir seguros. Realizar o evento de forma presencial é uma grande vitória.”

O chefe do Executivo estadual destacou que a atual gestão está investindo na área R$ 75 milhões por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, repassando às prefeituras R$ 13,2 milhões para melhorias em infraestrutura, e injetando R$ 8,5 milhões no Bolsa Atleta. “É uma grata satisfação poder contemplar o atleta e o esporte catarinense com investimentos históricos e despertar talentos”, disse o governador.

O tema desta edição dos Jasc é a história, a cultura, a arte e o povo de São José. “Entregar à comunidade esportiva catarinense uma competição plena após um período delicado, de muitas incertezas e ansiedade é uma emoção maior do que a de quando ganhava campeonatos durante a vida de atleta”, relatou o presidente da Fesporte, Kelvin Soares, que foi jogador de basquete.

Os Jasc 2021 retornam depois do cancelamento em 2020, por causa da pandemia. Durante oito dias haverá disputa de troféus em: atletismo, basquete, bocha, bolão 16, bolão 23, ciclismo, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, boxe, jiu-jitsu, judô, karatê, taekwondo, natação, punhobol, remo, tênis, tênis de mesa, tiro, triatlon, vôlei de praia, vôlei e xadrez.

Além dessas modalidades em São José, outras oito terão como sedes outros municípios: atletismo, bocha e bolão 16 e 23 serão em Timbó. A natação e o tênis, em Florianópolis; o tiro, em Governador Celso Ramos e Blumenau, e uma prova de ciclismo será em Brusque.

Para a edição 2021 dos Jasc, 7,5 mil atletas, de 176 municípios, participaram das competições classificatórias, desde as etapas microrregionais, passando por nove etapas regionais, até chegar à etapa estadual.

Disputas já começaram

Algumas competições já começaram em São José. Os donos da casa conquistaram os dois primeiros troféus dos Jasc no Judô, disputado no último final de semana. Entre os homens, os josefenses ficaram em primeiro lugar ao somar 68 pontos nos três dias de competições. Itajaí ficou em segundo, com 59, e Tubarão fechou o pódio em terceiro lugar com 42 pontos. Já entre as mulheres, São José somou 103 pontos, seguido de Chapecó, em segundo, com 49, e Videira, em terceiro lugar com 42 pontos.

A etapa estadual dos Jasc é uma promoção do Governo de Santa Catarina, por intermédio da Fesporte, em parceria com a prefeitura de São José e demais municípios que serão sedes de modalidades específicas.

Por Fabiana de Liz

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom