No último domingo (28), houve em São Joaquim a Final da primeira divisão de Futebol de Campo, Armazém do Lanche e Planalto São José disputaram o título de campeão da 1ª Divisão.

As duas equipes se enfrentaram, no jogo de volta que definiu o campeão, Armazém do Lanche é campeão da primeira divisão de Futebol de Campo, venceu os dois jogos das finais e levou a taça.

Já o Nevada é o terceiro colocado na Primeira Divisão de Futebol de Campo em São Joaquim…