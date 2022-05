Leoas da Serra estreia na Taça Brasil nesse domingo (29)

O Time lageano é o atual bicampeão do torneio.

O Leoas da Serra se prepara para mais uma Taça Brasil. Após vencer as duas últimas edições o desafio agora será em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul (MS). O time entra em quadra nesse domingo (29 de maio), contra Celemaster (RS), às 18h. A única dúvida da equipe lageana é em relação à participação da ala, Vanessa, que se recupera de lesão.

O Técnico do Leoas, Gustavo Wiggers, conta que a expectativa para a competição é a melhor possível e enfatiza a relevância da competição. “A Taça Brasil é uma competição histórica e de muita importância no cenário nacional e pretendemos fazer uma boa exibição no torneio”.

O time lageano está no grupo “A” ao lado de Celemaster (RS), Vila Nova Futebol Clube (GO), Clube 2004 da Bahia (BA), Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão (MS). Gustavo explica que o grupo é complicado por ter equipes gaúchas, tradicionais no futsal, além da UCDB que é a equipe da casa e irá contar com a torcida e por ser o único grupo com cinco equipes. “Teremos uma partida a mais e o desgaste será maior. Precisamos estar atentos e jogar com muita inteligência para avançar para a próxima fase”, destaca.

O técnico também comenta da pressão de entrar como bicampeão do torneio. “Coloca uma grande responsabilidade na equipe para buscar o tri. Sabemos que para conquistar o título precisamos nos esforçar muito e jogar cada jogo com enorme disposição”. Porém, o técnico salienta que é importante focar somente nessa edição. “As conquistas anteriores já passaram e precisamos concentrar as forças no agora, fazer por merecer dentro de quadra e ter em mente que para conquistar o título temos que trabalhar bastante e nos dedicar muito”, finaliza.

Por Lucia Chaves/Fotos: Fom Conradi