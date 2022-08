Pietra “estrela” do Futsal Feminino de SP morre aos 20 anos

Pietra faleceu aos apenas 20 anos no começo desta noite de sexta, 19, em São Paulo SP.

Agora, nossa pequena estrela do #futsalfeminino brilha no céu. A atleta multicampeã do Taboão/Magnus não resistiu à hepatite autoimune e ao transplante de fígado.

Infelizmente, a camisa 27 taboanense teve complicações a partir de ontem, apesar da cirurgia de transplante ter corrido bem.

Priscila Silva, coordenadora de Taboão, soube do falecimento na hora que a equipe adulta estava entrando em quadra pra enfrentar a Female em Chapecó às 19h30. Mesmo abalada, não informou às atletas a pedido da mãe da jogadora, Patrícia Medeiros, pois a genitora entendia que Pietra não ia querer isto. Até porque, se o fizesse, ninguém teria condição de jogar. Porém, acabada a partida, foi noticiada a morte e as atletas desabaram.

Galera, o quadro foi tão rápido e grave que Pietra estava bem, com sinais saudáveis até o fim de julho. Então, ficou com mal estar no último final de semana do referido mês, não treinando na segunda, pois estava vomitando. Achou-se que podia ser algo que comeu em evento de patrocinador do clube.

Na terça, 02, ida da final do Metropolitano Paulista Sub 20 em Pindamonhangaba, chegou com icterícia, amarela pra partida. Lutadora como sempre, insistiu em jogar. A comissão sabiamente não deixou, ficando a atleta apenas uniformizada no banco. Após o duelo, a mãe já levou Pietra ao hospital e, desde o dia 03, estava internada. Foram 17 dias de luta.

Fica a tristeza, a dor imensa. Pietra era maravilhosa e alegre. E sua família, diferenciada no grande apoio que dava, torcendo com gosto e dando apoio saudável a cada passo de Pietra. Fiz amizade com os pais corintianos, de irem ao estádio e tudo, Adriano Pires e Patrícia. Eu dizia que era a “família moderna de propaganda de margarina”, de tão queridos que são junto com o irmão Pablo, também atleta de futsal.

Foto Futsal Feminino Taboão da Serra

Texto via @centralhora19