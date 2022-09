Claro Uphill Marathon apresenta novas lendas da Serra do Rio do Rastro

9ª edição do evento reúne mais de 10 mil pessoas em Santa Catarina e emociona pelas histórias de superação dos atletas lendários

Catarinense Felipe Costa da Silva quebra recorde em 25 km e vence categoria Samurai de 67 km / Fotos: Uphill Marathon

A 9ª etapa da Claro Uphill Marathon Serra do Rio do Rastro aconteceu entre os dias 2 e 4 de setembro em uma das rodovias mais deslumbrantes do mundo. Durante três dias, os consagrados “Ninja Runners” com suas famílias e amigos fizeram história com a marca que promove corridas desafiadoras há nove anos. O momento único foi celebrado pela banda de Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, com rock’n roll de alto nível.

A busca por maiores desafios nunca foi tão grande. O número de Samurais (67km) e Shoguns (82km) aumentou exponencialmente e recordes foram quebrados. O catarinense Felipe Costa da Silva alcançou a melhor marca dos 25 km com o tempo de 1:51:13s. Nattana Kawamoto foi a primeira entre as Samurais. O maior desafio, a categoria Shogun, consagrou Debora dos Reis Faião (7:56:39) e Tuiki Lara (6:29:22) campeões.

“Vencer 25 km e depois uma maratona não é brincadeira. Estou realizado com meu desempenho este ano. Aproveito para convidar os colegas para participar da inscrição na loteria e concorrer às vagas para provas da edição do próximo ano”, disse Felipe, o grande Samurai 2022.

A edição de 2022 também atraiu a atleta olímpica Adriana Aparecida da Silva (foto) que venceu no sábado (3) os 25 km com o tempo de 2:17:44.

“Foi uma emoção do início ao fim, superar o frio e o vento. Um dia inesquecível em minha vida”, conta Adriana, que é recordista sul-americana em maratona e já representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e Rio (2016).

A vitória não foi só dos corredores, carinhosamente apelidados de “Ninja Runners”, mas também dos municípios de Bom Jardim da Serra, Lauro Muller e Treviso. Cidades anfitriãs se beneficiaram com incremento da economia local. Somente neste final de semana, a Uphill Marathon fez crescer a taxa de ocupação de hotéis e pousadas em 130%, fora as casas alugadas via aplicativo.

“Além de receber 3.500 atletas em diferentes provas, nos preocupamos em compartilhar a nossa atmosfera com as prefeituras locais, e toda a economia que gira na região. Também fizemos doações de mais de R$ 40.000 para instituições dos três municípios”, destacou o CEO da X3M Entretenimento, também organizador dessa prova.

“Agradecemos a vinda da Uphill que ajuda a região a desenvolver seu turismo de aventura. Vamos preparar a cidade ainda mais para abrigar o público no próximo ano”, declarou Pedro Ostetto, prefeito de Bom Jardim da Serra.

“Obrigado à X3M por acreditar no potencial de nossa cidade para ser a largada de algumas provas da etapa. Foi uma festa linda receber pessoas de todas as regiões do país e fomentar nosso comércio e pontos turísticos”, ressaltou o prefeito de Treviso, Valério Moretti que prestigiou o evento nos dois dias.

Uma das corridas mais temidas e desejadas do país tem vagas limitadas disputadas por um sistema exclusivo. As inscrições para a edição comemorativa de 10 anos já estão abertas no site oficial do evento. O ano de 2023 promete novidades como um desafio extra onde os convidados serão escolhidos para encarar 250 km e se transformarem em Ronins.

A etapa da Uphill Marathon na Serra do Rio do Rastro foi patrocinada pela Claro, Porto e Klabin e apoiada por Land Rover, Maçãs Turma da Mônica, Trio e Aminovital, além das prefeituras de Lauro Muller, Bom Jardim da Serra e Treviso.

O circuito chega à Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro (7 e 8 de outubro) e encerra o calendário aos pés do Cristo Redentor no Morro do Corcovado (25 e 26 de novembro), na cidade do Rio de Janeiro, também com inscrições abertas.

Resultados

Feminino – 25 km

Adriana Aparecida da Silva – 2:17:44

Débora dos Reis Faião – 2:24:39

Ana Maria Kist Dutra – 2:26:41

Masculino – 25 km

Felipe Costa da Silva – 1:51:13

William Muraro da Silva – 1:51:35

Pedro Henrique Campos Archanjo – 1:59:26

Feminino – Maratona – 42 km

Sarah Oliveira – 4:00:42

Rosemeire Santana Arena – 4:02:39

Tatiane Gomes Marcos – 4:06:01

Masculino – Maratona – 42 km

Felipe Costa da Silva – 3:08:45

Clemersom Neis – 3:28:27

Ismael Hunemeier – 3:33:38

Feminino – Samurai – 67 km

Nattana Harumi Kawamoto – 7:07:17

Ana Mara de Campos Scartezini – 7:12:36

Juliene Gonçalves de Andrade Rosa – 7:14:41

Masculino – Samurai – 67 km

Felipe Costa da Silva – 4:59:58

Wagner Soares Sirqueira – 5:40:02

Edson Luiz Devoiaski – 5:40:25

Feminino – Shogun – 82 km

Debora dos Reis Faião – 7:56:39

Sueli Barrim Barros – 8:38:24

Rosangela Vicente – 8:43:38

Masculino – Shogun – 82 km

Tuik Lara – 6:29:22

Eliton Rodrigues – 7:04:34

Jonathan Saraiva Pasolini – 7:13:12

Fotos – Crédito: Uphill Marathon 2022

Por Carlos Alessandro/ Agência de Esporte & Negócio