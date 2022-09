A foto mais marcante da Copa do Mundo de 2014

Em 2014, a imagem deste adepto da seleção brasileira a abraçar a taça do Campeonato do Mundo ficou como uma das mais marcantes do 7-1.

Trata-se de um senhor chamado Clóvis, é gaúcho e adepto símbolo da seleção brasileira.

Em vida, Clóvis rodou o mundo a acompanhar o Brasil nas mais diversas competições. Foi a 150 jogos, 7 Campeonatos do Mundo e a mais de 60 países.

Naquela noite no Mineirão, após a goleada histórica, Clóvis, num ato simbólico, entregou a taça que segurava a uma jovem alemã, que veria na sequência o seu país conquistar o Campeonato do Mundo.

Pelo gesto, foi convidado algumas vezes para ir à Alemanha a dar entrevistas e participou a eventos com os próprios jogadores, inclusive.

No ano seguinte, em 2015, o adepto acompanhou a sua última competição com a Seleção, a Copa América no Chile. Em setembro daquele ano, Clóvis faleceu após luta de quase 10 anos contra um cancro.

Em 2018, no Campeonato do Mundo, os seus filhos decidiram seguir a tradição do pai e foram à Rússia apoiar o Brasil. Levaram o chapéu, a taça e até o bigode, como o seu pai costumava fazer.

Com informações: Bola da Trave