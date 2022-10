A apenas um mês da Copa do Mundo do Qatar, o astro brasileiro Neymar disputa a partir de hoje uma “partida” incômoda em Barcelona, onde começa o julgamento pelas irregularidades em sua polêmica contratação pelo clube catalão há quase uma década.

O jogador do PSG, que saiu do Barça em 2017 em uma contratação milionária do clube francês, chegou ao tribunal ao lado dos pais, também processados no caso.