Flamengo bate o Corinthians nos pênaltis e é tetracampeão da Copa do Brasil

O Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil! Depois de um jogo tenso no tempo normal, Flamengo e Corinthians empataram em 1 a 1 e levaram a decisão para as cobranças de pênaltis: 6 a 5.

Festa dos mais de 68 mil presentes em um estádio Maracanã em explosão. Com o título o rubro-negro chega à sua 4ª conquista, embolsa R$ 60 milhões e vai disputar a Copa Libertadores em 2023.

Pedro abriu o marcador com apenas sete minutos de bola rolando. Ele chegou aos 28 tentos na atual temporada com a camisa rubro-negra, em 57 jogos disputados. O Fla balançou as redes mais duas vezes, ambas com impedimentos marcados.

Do outro lado, vale destacar a formação inicial, com Lucas Piton na vaga que seria de Adson, em uma formação de 5-3-2. Porém, quis o destino que Giuliano saísse do banco de reservas no meio do segundo tempo e fizesse o gol de empate – ele é o artilheiro do time na competição, com cinco tentos.

Nos pênaltis, Cássio defendeu o chute de Filipe Luís, mas o Fla se deu melhor após Fagner e Mateus Vital terem errado suas cobranças.

Com o título, o Fla embolsou mais R$ 60 milhões, chegando a R$ 76,8 milhões de premiação. Já o Timão ficou com o prêmio de R$ 25 milhões, em um total de R$ 41,8 milhões por todas as fases anteriores disputadas.

Próxima parada

As duas equipes voltam suas respectivas concentrações. O Corinthians já tem clássico contra o Santos, no sábado (22), a partir das 19h, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Já o Flamengo vai até Minas Gerais para encarar o América, no mesmo horário e mesma data que o Corinthians.

Flamengo: Santos; Rodinei, Léo Pereira, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia (Fabrício Bruno), Vidal (Matheuzinho), Éverton Ribeiro e Arrascaeta (Victor Hugo); Gabriel e Pedro (Éverton). Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera (Maycon), Du Queiroz (Giuliano), Renato Augusto e Lucas Pitón (Adson) (Mosquito); Yuri Alberto e Róger Guedes (Matheus Vital). Técnico: Vitor Pereira.

Gols: Pedro (6/1T); Giuliano (36/2T)

Cartões amarelos: Thiago Maia, Léo Pereira (FLA); Fausto Vera, Lucas Pitón (COR)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO); auxiliado por Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Bruno Boschilia (FIFA/PR). O VAR estará aos cuidados de Pablo Gonçalves Pinheiro (FIFA/VAR/RN)

Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Data: 19/10/2022.

Com informações do Sulinfoco